скриншот страницы Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии в социальной сети https://www.instagram.com/mchskbr/

26 августа 2019, 06:35

В горах Кабардино-Балкарии турист сорвался с "тарзанки"

Турист погиб при занятиях роупджампингом, сообщили спасатели.

Инцидент произошел 25 августа в Чегемском ущелье.

Информация о том, что со склона горы при спуске с "тарзанки" (роупджампинг) сорвался турист, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии в 17.20 мск. На поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского отряда, говорится на официальной странице в социальной сети Инстаграм. 

К 19.20 мск спасатели спустили тело погибшего туриста 1978 года рождения из поселка Восточный Краснодарского края и доставили до города Чегем, где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства. 

Роупджампинг (от англ. ropejumping, дословно «верёвочные прыжки») -  прыжки на альпинистских веревках с различных высоких объектов (скал, многоэтажных домов, кранов, мостов, труб, различных вышек). По информации издания Extremal.ru, на территории РФ юридический статус роупджампинга не определён.

Примечание:

"Пользователи соцсети поспорили о причинах загрязнения заповедника в Кабардино-Балкарии", "Туристы из Краснодара и Кабардино-Балкарии оказались среди задержанных в Мексике", "Турист спасен в горах Кабардино-Балкарии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 августа 2019, 09:02

26 августа 2019, 08:05

26 августа 2019, 07:23

  • Осужденный за убийство сбежал из колонии в Новочеркасске

    Заключенный, отбывающий наказание за убийство, 25 августа сбежал из колонии-поселения в Новочеркасске после решения суда вернуть его в колонию строгого режима. Начато расследование дела о халатности сотрудников колонии, сообщили следователи.

26 августа 2019, 05:46

  • Грузия не признала выборы в Абхазии

    Министерство иностранных дел Грузии выступило с протестом против выборов в Абхазии. Внешнеполитическое ведомство назвало их очередным незаконным действием, направленным против суверенитета и территориальной целостности Грузии.

26 августа 2019, 05:31

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи