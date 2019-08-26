В горах Кабардино-Балкарии турист сорвался с "тарзанки"

26 августа 2019, 06:35

Турист погиб при занятиях роупджампингом, сообщили спасатели.

Инцидент произошел 25 августа в Чегемском ущелье.

Информация о том, что со склона горы при спуске с "тарзанки" (роупджампинг) сорвался турист, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии в 17.20 мск. На поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского отряда, говорится на официальной странице в социальной сети Инстаграм.

К 19.20 мск спасатели спустили тело погибшего туриста 1978 года рождения из поселка Восточный Краснодарского края и доставили до города Чегем, где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Роупджампинг (от англ. ropejumping, дословно «верёвочные прыжки») - прыжки на альпинистских веревках с различных высоких объектов (скал, многоэтажных домов, кранов, мостов, труб, различных вышек). По информации издания Extremal.ru, на территории РФ юридический статус роупджампинга не определён.