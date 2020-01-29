Эльбрус. Фото: Dmitry A. Mottl https://ru.wikipedia.org/

29 января 2020, 16:30

Спасатели нашли тело пропавшего альпиниста на Эльбрусе

Пропавший в горах Кабардино-Балкарии польский турист найден мертвым, его тело передано следователям.

Как писал "Кавказский узел", 28 января спасатели Эльбрусского отряда приступили к поиску альпиниста из Польши, исчезнувшего в горах Кабардино-Балкарии.

МЧС отчиталось о завершении поисковых работ. Тело 50-летнего альпиниста нашли на высоте 4900 метров. "Тело погибшего передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Тело обнаружено в районе скал Пастухова, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщил "Интерфакс".

Эльбрус - это конус потухшего вулкана, высота его вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает внимание альпинистов и горнолыжников всего мира, отмечается в справке "Эльбрус - патриарх кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".

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