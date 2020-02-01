01 февраля 2020, 20:03
Альпинистам потребовалась помощь в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели начали поиски двух альпинистов на горе Эльбрус, одному из которых стало плохо.
Два альпиниста запросили помощи на высоте 5200 метров. Информация об этом спасателям поступила в 17.00 мск, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
По предварительным данным, у одного из альпинистов признаки горной болезни. На поиски вышли семь спасателей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал, что 24 января спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, получившего травму на высоте 4700 метров.
Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает внимание альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус - патриарх кавказских гор".
"Спасатели нашли тело пропавшего альпиниста на Эльбрусе", "Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".
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