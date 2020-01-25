Спасатели эвакуировали альпиниста с Эльбруса

25 января 2020, 11:08

Эльбрусский поисково-спасательный отряд спустил с высоты 4700 метров травмированного туриста.

37-летний альпинист из Красноярского края попросил спасателей о помощи, получив травму на скалах Пастухова. Поздно вечером 24 января спасатели доставили его доставили в больницу города Тырныауз, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

У туриста диагностированы травмы и ушибы средней степени тяжести, сообщило ведомство на своем сайте.

На видео, опубликованном 24 января на странице республиканского управления МЧС в Instagram, спасатели поднимаются в горы, а затем тащат посстрадавшего на санях. К 11.08 мск 25 января эта публикация собрала 2629 просмотров и 1 комментарий. У паблика 43,1 тысячи подписчиков.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 января эльбрусские спасатели передали врачам туриста из Минска, который также получил травму в горах.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает внимание альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус - патриарх кавказских гор".