14 января 2020, 10:20
Альпинист из Минска эвакуирован с Эльбруса
Спасатели передали врачам туриста, который получил травму в горах Кабардино-Балкарии.
Сообщение о том, что альпинист-одиночка из Минска получил на Эльбрусе травму и попросил о помощи, поступило спасателям сегодня.
Альпинист, ранее сообщивший спасателям свой маршрут, пострадал в результате падения на высоте 4800 метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Пострадавшего туриста спустили на поляну Азау и передали сотрудникам скорой медицинской помощи с травмой грудной клетки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает внимание альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус - патриарх кавказских гор".
"Тело разыскиваемого туриста найдено в горах Кабардино-Балкарии", "Спасатели подняли вертолеты для поиска туриста на Эльбрусе", "Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь".
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