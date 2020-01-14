Альпинист из Минска эвакуирован с Эльбруса

14 января 2020, 10:20

Спасатели передали врачам туриста, который получил травму в горах Кабардино-Балкарии.

Сообщение о том, что альпинист-одиночка из Минска получил на Эльбрусе травму и попросил о помощи, поступило спасателям сегодня.

Альпинист, ранее сообщивший спасателям свой маршрут, пострадал в результате падения на высоте 4800 метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Пострадавшего туриста спустили на поляну Азау и передали сотрудникам скорой медицинской помощи с травмой грудной клетки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает внимание альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус - патриарх кавказских гор".