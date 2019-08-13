Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса

13 августа 2019, 00:41

Альпинист почувствовал себя плохо в горах Кабардино-Балкарии, спасатели доставили его на поляну "Азау" и передали врачам, сообщило МЧС 12 августа.

По данным ведомства, информация о том, что альпинист нуждается в помощи, поступила спасателям вечером 12 августа. Альпинист из Австралии 1968 года рождения находился в составе группы из 10 человек. На горе Эльбрус на высоте 4200 метров у него возникли признаки горной болезни, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В эвакуации альпиниста участвовали шесть спасателей. Они доставили пострадавшего на поляну "Азау", где передали сотрудникам скорой помощи, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 10 августа спасатели вертолетом доставили в больницу альпиниста из Москвы, который повредил ногу при восхождении на гору в Черекском районе Кабардино-Балкарии.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.