13 августа 2019, 00:41

Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса

Альпинист почувствовал себя плохо в горах Кабардино-Балкарии, спасатели доставили его на поляну "Азау" и передали врачам, сообщило МЧС 12 августа.

По данным ведомства, информация о том, что альпинист нуждается в помощи, поступила спасателям вечером 12 августа. Альпинист из Австралии 1968 года рождения находился в составе группы из 10 человек. На горе Эльбрус на высоте 4200 метров у него возникли признаки горной болезни, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В эвакуации альпиниста участвовали шесть спасателей. Они доставили пострадавшего на поляну "Азау", где передали сотрудникам скорой помощи, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 10 августа спасатели вертолетом доставили в больницу альпиниста из Москвы, который повредил ногу при восхождении на гору в Черекском районе Кабардино-Балкарии.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.

Примечание:

"Травмированная альпинистка эвакуирована из ущелья в Кабардино-Балкарии", "Польский альпинист эвакуирован с Эльбруса", "Турист получил травму в Кабардино-Балкарии".

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