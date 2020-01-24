"Матери Беслана" вспомнили бывшего полпреда Матовникова добрым словом

24 января 2020, 17:17

Александр Матовников, покинувший пост полпреда президента в СКФО, стал первым чиновником, признавшим, что власти готовили штурм бесланской школы, в которой находились захваченные террористами заложники, напомнила зампредседателя комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева. Матовников также помог комитету получить грант, уточнила она.

Как писал "Кавказский узел", 22 января Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Матовникова заместителем главнокомандующего сухопутными войсками. На должность полпреда президента в СКФО, которую Матовников занимал с июня 2018 года, Путин назначил бывшего генпрокурора России Юрия Чайку.

На посту полпреда президента Александр Матовников не справился с поставленной задачей определения границ между Чечней и Дагестаном, а уточнение границ с Ингушетией хоть и завершено, однако принесло серьезные имиджевые потери для федеральной власти, объяснили отставку полпреда опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Александр Матовников стал первым российским чиновником, который признал, что штурм школы в Беслане был запланированным, напомнила зампредседателя комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева.

По ее мнению, заявление полпреда президента в СКФО было его личной инициативой. "Я полагаю, что он сделал это заявление по своей инициативе. Если бы это была политика государства - вот таким образом признать, что прежняя версия была неверна - то за этим последовали бы какие-то действия. Но ничего не было", - пояснила Анета Гадиева корреспонденту "Кавказского узла".

6 декабря 2018 года Александр Матовников признал, что штурм захваченной террористами школы в Беслане, против которого выступали местные жители, готовился изначально. Это заявление стало первым за 14 лет признанием властей в том, что штурм школы был запланированным. Ранее представители властей придерживались версии, что штурм был начат спонтанно после того, как в школе произошли два взрыва. Подробнее о теракте в Беслане можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)".

После этого заявления Матовникова представители «Матерей Беслана» встречались с полпредом, рассказала Гадиева. "Мы говорил главным образом о стрельбе танка по школе Матовников продолжал придерживаться своей точки зрения о том, что танк стрелял болванками, чтобы "выкурить" засевшего в школе террориста, а детей там уже не было. Он также говорил, что спецназовцы сразу не пошли в атаку, поскольку к моменту взрыва у школы была развернута лишь часть из них. Остальные были в бане и где-то в другом месте, и атаковать в таком сокращенном составе спецназ не мог. Мы в ответ говорили, что нужно было действовать по обстановке", - поделилась воспоминаниями зампред "Матерей Беслана".

У «Матерей Беслана» с Матовниковым были связаны "большие надежды", признала она. "Нам долго не давали гранты, а с его приходом наконец дали грант на программу «Помнить, чтобы жить», и мы ее реализовали", - рассказала Гадиева.