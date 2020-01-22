Правозащитники призвали Чайку «тряхнуть стариной» на Северном Кавказе

22 января 2020, 17:33

Новый полпред президента на Северном Кавказе Юрий Чайка прежде показывал себя как защитник прав человека, указала правозащитница Светлана Ганнушкина. Благодаря ликвидации Минкавказа полномочия Чайки шире, чем у его предшественников, указали политологи Евгений Минченко и Михаил Виноградов.

Как сообщал "Кавказский узел", Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора Юрия Чайку своим полномочным представителем на Северном Кавказе. Александр Матовников, занимавший эту должность, назначен заместителем главнокомандующего сухопутными войсками, сообщила сегодня пресс-служба президента.

В бытность Чайки министром юстиции он вставал на сторону правозащитников, указала председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Так, Минюст поддержал позицию правозащитников, когда мэр Москвы Лужков принял в столице ряд распоряжений, противоречивших основному и федеральным законам. Мы обращались в суд, и Минюст дал экспертизу закона. Благодаря этому некоторые распоряжения Лужкова по миграции были отменены", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Юрий Чайка занимал должность генерального прокурор с 2006 года, а до этого семь лет возглавлял Минюст, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

По словам Ганнушкиной, Чайка положительно реагировал на обращения правозащитников, когда был заместителем генерального прокурора. "Я была однажды на коллегии Генпрокуратуры, где Чайка зачитывал письма нашей организации по поводу работы миграционной службы. Он призывал делать все на основе закона и был согласен с нашими претензиями к миграционной службе. Тогда Генпрокуратура сделала представление миграционной службе за неисполнение закона, фактически исходя из материалов нашей правозащитной организации", - рассказала правозащитница.

Ганнушкина отметила, что в свое время назначение Юрия Чайки генпрокурором порадовало ее. "У нас было несколько встреч, На встречах были [правозащитницы] Людмила Алексеева, Мария Полякова и я. Мы рассказали прокурорам о деятельности общественных организаций, у нас появились контакты с рядом прокуроров. Но потом эти связи с прокурорами стали затухать, и в последние годы совершенно закончились", - посетовала Светлана Ганнушкина.

Чайка не раз шел на встречу правозащитником, когда был генеральным прокурором, добавила Ганнушкина. "Он брал и под личный контроль ряд дел. Например, расследовании убийства правозащитницы Заремы Садуллаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Хотя ни о каких результатах расследования в настоящее время ничего не известно", - отметила она.

Чеченские активисты Зарема Садуллаева и Алик Джабраилов были убиты в 2009 году.

Ганнушкина выразила надежду, что на новом посту Юрий Чайка будет отстаивать права жителей Северного Кавказа. "Многое зависит от личности, от того, насколько человек чувствует в себе энергию и потребность активно действовать в защиту закона и прав человека. А такие примеры со стороны Чайки есть. Если импульс, который у него был когда-то, остался, то может быть, его деятельность на Кавказе будет иметь позитивное значение. Надеемся, что он «тряхнет стариной»", - сказала правозащитница.

Полномочия Чайки в качестве полпреда в СКФО будут шире, чем у его предшественника Александра Матовникова, особенно учитывая ликвидацию Минкавказа, считает политолог Евгений Минченко.

21 января Путин подписал указ об упразднении Министерства по делам Северного Кавказа, существовавшего с 2014 года. Функции Минкавказа в структуре нового правительства переданы министерству экономического развития.

Упор в работе Чайки будет делаться на силовой блок, полагает эксперт. "Здесь как говорится, кто на что учился. Кто что умеет делать, тот и будет этим заниматься. Акцент будет на силовые инструменты", - сказал Минченко корреспонденту "Кавказского узла". Однако Светлана Ганнушкина не уверена, что Чайке в полной мере удастся воспользоваться этими инструментами. "Силовики некоторые мне говорили, что в Чечне «работать» невозможно. Поэтому сложно сказать, где и в каких масштабах будет делаться акцент на силовой блок на Северном Кавказе", - отметила она.

Юрий Чайка – самый статусный и влиятельный из всех чиновников, занимавших пост полпреда на Северном Кавказе, указал президент Фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. Он не считает, что Чайка - сторонник исключительно силовых мер. "Дипломатические способности Чайки, способность не ограничиваться только радикальными шагами, которые он проявлял на посту генпрокурора, тоже будут востребованы", - сказал Виноградов.

Он также указал на положительное значение ликвидации Минкавказа для полпреда. "Упразднение Минкавказа показывает, что устраняется параллелизм, и у Чайки, очевидно, будет достаточно полномочий и влияния для того, чтобы обеспечивать принятие и реализацию решений. Вполне вероятно, что с учетом роли Чайки в делах Арашукова и расследованиях в Дагестане Чайка имеет достаточно опыта и рычагов, чтобы задействовать при необходимости силовую компоненту", - заявил он корреспонденту.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Его отец Рауль Арашуков является подозреваемым по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей, в декабре 2019 года против него были заведены еще три дела о растрате. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых". Подробности громких убийств, в которых обвинен Рауф Арашуков, изложены в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

В Дагестане с начала 2018 года развернута кампания по борьбе с коррупцией. Новости об уголовном преследовании дагестанских чиновников "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".