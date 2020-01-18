Жители Нальчика пожаловались на закрытие детсада

18 января 2020, 15:35

Детский сад в Нальчике закрыт больше недели из-за резкого химического запаха. Родители пожаловались, что им не с кем оставить детей в рабочее время, и раскритиковали руководство садика за слишком долгое решение проблемы. Пользователи Instagram поспорили с представителем мэрии, который объяснил причину запаха поломкой вентиляционного мотора.

Родители распространили свою жалобу через соцсети. "С 10 января 2020 года наш детский сад в режиме ЧП попросил забрать экстренно всех детей из сада, не объяснив, что произошло. Но в помещении был запах гари. <...> причину объяснить не могут, делали замеры воздуха - говорят, ничего найти не могут, но запах в помещении до сих пор есть, и детей не принимают. Администрация детского сада разводит руками и решить данный вопрос не может. Для работающих родителей, которым не с кем оставить своих детей, это настоящее ЧП", - говорится в сообщении, опубликованном 16 января в паблике "Информационный портал КБР" в соцсети Instagram.

Детей не принимали с 10 по 17 января, констатируется в сегодняшней публикации в сообществе "Патриот КБР" в Instagram. Запах до сих пор стоит такой, что щиплет глаза, жалуются родители. "Сказали, что уже завхоз, которая находилась два дня в этих условиях, отравилась", - отмечается в публикации. Там подчеркивается, что закрыт весь детский сад.

"Там запах не гари, а едкий запах, от которого даже глаза щиплет. Этот запах стоял еще в четверг [09 января], после [новогодних] праздников. Невозможно зайти было", - пояснил в комментариях к публикации в паблике "Информационный портал КБР" a.bekk.a. "Там химический запах", - подтвердил пользователь beshto_dju. "Это не запах проводки, больше похоже на газ, запах едкий", - написала mokhammadirina, попросив отреагировать прокуратуру республики.

Несмотря на это, комиссии признали, что в садике все в норме, заявила mamulini__tortiki, назвавшая себя автором опубликованной в паблике жалобы. "Пока завхоз не отравилась, которая в эти дни там находилась. Поэтому забили тревогу", - пояснила она. Она также отметила в комментариях, что детский сад работает с 2012 года.

Пользователь doc0723 раскритиковала руководство детского сада. "Нужно убрать заведующего и поставить более ответственного человека. Что, за неделю нельзя было узнать причину и исправить ее?!" - написала она.

"В таких случаях в цивилизованном обществе детей распределяют по другим садикам", - указала irinategova.

Администратор аккаунта мэрии Нальчика заверил в комментариях, что детский сад откроется 20 января или несколькими днями позже. "В данный момент работает комиссия. О результатах сообщим позднее", - сообщил nalchiknews. К 15.35 мск 18 января эта публикация собрала 326 "лайков" и 84 комментария. У паблика 98,9 тысячи подписчиков.

В комментариях к публикации в сообществе "Патриот КБР" nalchiknews пояснил причину запаха в детсаду. "В системе вентиляции поломался мотор", - написал представитель городской администрации.

"Что-то мало верится. Если сломана вентиляция, просто будет душно. Ну, максимум, спертый воздух, а там воняет невозможно, запах откуда-то идет, причем запах химический. Мы ходим в этот сад, и в курсе, что там происходит", - не согласилась с этой версией marina.075. "Что мотор сломался в вентиляции, <...> слабо верится, так как запах едкий", - отметила irinabarbus07. "Сначала они давали шаблонный ответ, что идет замена и ремонт газовых труб, теперь у них мотор перегорел. Запах идет от труб вместе с теплом. В люке на улице, где тепловые задвижки, стоит этот же едкий запах, а они мотор вентиляции чинят", - раскритиковала чиновников nyusia29.

К 15.35 мск 18 января эта сегодняшняя публикация собрала 268 "лайков" и 20 комментариев. У паблика 83,4 тысячи подписчиков.

"Повода для беспокойства нет. Произведены ремонтные работы, помещения проветриваются", - написал nalchiknews в еще одном паблике, "Происшествия Нальчик". "В системе если сломался мотор - это одно. А выветривается запах чего? Источник?" - спросила litovilona.

К 15.35 мск 18 января эта публикация от 17 января собрала 565 "лайков" и 11 комментариев. У паблика 115 тысяч тысячи подписчиков.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе жители села Алтуд Прохладненского района перестали водить детей в местный детсад из-за того, что там слишком холодно.