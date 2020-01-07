Многодетная мать из Нальчика пожаловалась на чиновников

07 января 2020, 05:16

Жительница Нальчика, воспитывающая десятерых детей, среди которых один усыновленный и несколько взятых под опеку, пожаловалась, что власти не выделяют ей участок для строительства дома и микроавтобус.

"Я являюсь матерью десяти детей, из которых трое рождены мною, один усыновлен, остальные взяты под опеку. Одна дочь уже совершеннолетняя, она замужем, живет отдельно [...] В числе детей, взятых мною под опеку, есть тяжелобольной мальчик, который страдает ДЦП, и девочка с неврологическим расстройством. Я их лечу, делаю для них все возможное, чтобы они стали здоровыми и нормально развивались", - говорится в обращении многодетной матери из Нальчика Алеси к уполномоченному по правам ребенка при главе Кабардино-Балкарии Светлане Тлиновой (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

По словам жительницы Нальчика, она арендовала двухэтажный дом.

"Дети обеспечены всем необходимым. Все обязательства, которые я взяла на себя по договору опеки, я выполняю надлежащим образом. Меня регулярно проверяют органы опеки и попечительства, и никогда никаких замечаний у них ко мне не было", - написала она.

При этом она жалуется, что власти не выполняют "обязательства, прописанные в договоре", по отношению к ней, "как к усыновителю и опекуну".

"В частности, в договоре указывается, что "приемная семья пользуется преимущественным правом на получение путевок, в том числе бесплатных, в санатории, оздоровительные лагеря для совместного отдыха". Ни разу моим детям не были предоставлены путевки в санатории, хотя они в этом очень нуждаются, особенно ребенок с ДЦП", - отметила она.

Кроме того, она сказала, что в соответствии с договором "приемная семья имеет право в первоочередном порядке на получение субсидии для строительства жилья, (приобретение) земельных участков для создания крестьянских, фермерских хозяйств".

Многодетная мать, по ее словам, неоднократно обращалась в администрацию Нальчика с просьбой предоставить ей земельный участок, но безрезультатно.

Алеся рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сама выросла в многодетной семье, и решила тоже стать многодетной матерью. "Я чувствую себя человеком, когда о них забочусь", - сказала она.

Чтобы у детей были хорошие условия жизни, она арендовала двухэтажный дом в одном из районов Нальчика. На первом этаже находятся игровая комната для детей и столовая, на втором дети спят.

По ее словам, на пятерых подопечных государство выплачивает пособие в размере шесть тысяч рублей на каждого. Этих средств, по словам Алеси, недостаточно, если бы не поддержка окружающих. В быту ей помогает ее сестра и две старшие дочери. Кроме того, по словам Алеси, она обучилась массажу и зарабатывает этим на жизнь.

Она также сообщила, что дети не знают, что она не приходится им биологической матерью.

По ее словам, если бы власти Нальчика предоставили ей участок земли, она бы построила на нем дом. "И тогда я взяла бы еще детей и организовала семейный детский дом", - сказала Алеся.

По ее словам, она обращалась к властям с просьбой предоставить ей микроавтобус "Газель" для перевозки детей, но ей было отказано.

"Вместо этого министерство социального обеспечения КБР прислало ответ, в котором мне подробно разъяснили, что в Нальчике ест"социальное такси", и как им пользоваться", - сказала Алеся. По ее словам, ей сказали, что медаль "Материнская слава" и микроавтобус ей полагается в том случае, если бы она сама родила всех детей.

"Но разве то, что я делаю, менее значимо?" - задается она вопросом.

В ответе из министерства соцобеспечения КБР (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что микроавтобус предоставляется женщинам, родившим десять и более детей, при награждении их медалью "Материнская слава", и рассматривается это как поощрение, а не как материальная помощь.

"В настоящее время правовых оснований для предоставления вас к указанной государственной награде с последующим предоставлением микроавтобуса не имеется", - говорится в ответе.

Какими-либо комментариями от уполномоченного по правам человека при главе Кабардино-Балкарии относительно обращения многодетной матери "Кавказский узел" пока не располагает.

По словам юриста Мухадина Карданова, с 2020 года многодетная семья в Кабардино-Балкарии имеет право рассчитывать на дополнительные льготы и выплаты после рождения третьего ребенка.

"К ним относится вознаграждение в сумме десяти тысяч рублей. Выплачивается одноразово. Полагается как матери, так и отцу, у которых имеется медаль "Материнская слава". На нее претендуют родители после появления пятого малыша, собственного или усыновленного. Если рождается десятый малыш, то выдается микроавтобус для передвижения семьи. Действует то же условие – наличие медали "Материнская слава". Из льгот на коммунальные услуги предусмотрена компенсация расходов на электроэнергию в размере 30%, а также компенсация стоимости топлива для жителей домов без центрального отопления", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "дети обеспечиваются бесплатными путевками в оздоровительные учреждения, а зачисление в детский сад происходит вне очереди".

"Земельный участок на строительство дома предоставляется вне очереди", - также сообщил Карданов.

Он также рассказал, что "в республике действует программа по предоставлению регионального материнского капитала.

"Претенденты должны иметь не менее пяти детей. Маткапитал можно заменить адресной финансовой помощью, направляемой на улучшение жилищных условий. Сумма составляет 250 000 рублей", - сообщил Карданов.

Юрист отметил, что в соответствии с федеральным законодательством уход за опекаемым ребенком-инвалидом также дает право на привилегии, в числе которых обеспечение жильем за госсчет, возможность получить 50-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ, возможность получить земельный участок для строительства дома или подсобного хозяйства безвозмездно.