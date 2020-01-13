Жители села в Кабардино-Балкарии пожаловались на холод в детсаду

13 января 2020, 10:54

Родители вынуждены не водить детей в детсад в селе Алтуд Прохладненского района из-за холода в дошкольном учреждении, пожаловались в Instagram местные жители.

Сообщение с жалобой на отопление в детском саду в селе Алтуд было опубликовано 11 января в Instagram-паблике "Патриот Нальчик", насчитывающем 83,1 тысячи подписчиков.

"У нас каждый год, в такой погоде отключают отопление. Мы не можем ходить в садик, потому что там холодно. Мы сказали директору, почему они отключают отопление, в ответ он сказал: пусть дети побегают, пусть играют, и будет им тепло, каждый раз один и тот же ответ", - пожаловался автор сообщения.

К 10.54 мск 13 января публикация набрала 244 отметки "нравится", под ней размещено 106 комментариев. Авторы многих из них подтвердили наличие проблемы. "В садике реально холодно, даже можно сказать, мороз стоит. У меня тут племянница ходит, несколько раз водила её, иногда даже не оставляла, а забирала обратно, потому что реально холодно", - написала, в частности, k_radima_23.

"Там и вправду прохладно даже с включенной печкой в группе", - подтвердил пользователь zarinabalkizova. "Много раз слышала жалобы, сестра не водит из-за этого, потому что постоянно холодно", - указала blog_domohozyajki.

"Это во всех садиках так. У нас в группах, например, печки дополнительные стоят, родители скинулись и купили. Если хотите, чтобы дети не мёрзли, скиньтесь и купите, лично мы так сделали, чтоб дети не заболели", - написал kadzokova9081.

Пользователь mari.chech предположил, что вопросы отопления не входят в компетенцию директора детсада. "Это не директору решать. Это муниципалитет решает в целях экономии. По всему КБР такое постановление", - написал он.

К обсуждению подключился глава администрации Прохладненского района Андрей Журавлев, указав, что отопление детсадов в районе "осуществляется в штатном режиме". В конкретном садике, по его словам, 10 января "в связи с ухудшением погодных условий было дано указание АО "Прохладненская районная теплоэнергетическая компания" об увеличении подачи тепла в выходные дни в целях прогревания помещений перед началом рабочей недели".

"Кроме того, в настоящее время сотрудники АО "Прохладненская районная теплоэнергетическая компания" с выездом на место проверяют работу отопительной системы в данном учреждении. В случае выявления нарушений в системе будут осуществлены необходимые мероприятия по оперативному ремонту", - написал чиновник, предложив обращаться с вопросами в приемную администрации.

Ответ главы района вызвал возмущение пользователя с ником molova.milana. "То, что 9-го числа этим дошколятам грели кроватки бутылками с горячей водой, вы считаете нормой, да?" – написал пользователь, добавив, что в администрацию "не раз обращались с жалобой, но дальше кабинета это не пошло".

Андрей Журавлев в ответ повторил, что теплоэнергетическая компания проверяет работу отопления в детском саду. "По вопросу неоднократных жалоб, на которые Вами не было получено ответа - местной администрацией Прохладненского муниципального района ведется строгий учет звонков, писем, посещений и обращений заявителей. Жалоб по данному вопросу ранее не зафиксировано. Тем не менее, просьба проинформировать о дате, форме и содержании Вашего обращения для уточнения факта непредоставления ответа на обращение", - предложил он пользователю соцсети.