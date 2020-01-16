16 января 2020, 21:05

Следком заинтересовался методами воспитания в детсаду Батайска

Следователи начали проверку информации о применении насилия в отношении воспитанников детского сада в Батайске.

Информация об избиении детей в детском саду была опубликована в СМИ. Согласно сообщению, одна из воспитательниц применяла физическое насилия к детям: била ремнем, шнуром от мобильного зарядного устройства, заклеивала рот, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области.

"Следователи проверят факты применения насилия в отношении детей, изложенные в публикации. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

О насилии над воспитанниками детсада рассказали родители. Они устроили групповую переписку в мессенджере, где делились тем, что им рассказали дети, а затем отправили скриншот сообщений в СМИ. После они инициировали проведение внепланового родительского собрания, но, по их словам, не услышали ничего убедительного от заведующей учреждением. Воспитательница была уволена в конце 2019 года, пишет сегодня "Батайское время".

"Кавказский узел" ранее писал, что осенью 2019 года суд назначил по четыре года колонии владельцам детсада в Астрахани, арестованным после видео со связанными детьми.

Примечание:

"Озвучена версия смерти ребенка в детсаду в Астраханской области", "Следком заинтересовался видео избиения в краснодарском детсаду", "Избиение ребенка в детдоме Каспийска вскрыло проблему с педагогическими кадрами".

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