Владельцы частного детсада в Астрахани осуждены за жестокость к детям

01 октября 2019, 19:45

Советский райсуд Астрахани назначил по четыре года колонии владельцам детсада, арестованным после видео со связанными детьми.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2018 года в соцсетях получило распространение видео со связанными в кроватях воспитанниками частного детсада в Астрахани. Работа детсада была приостановлена по решению суда, а его владельцы арестованы. Им было предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Приговор семейной паре, владевшей частным детским садом, где применялись жестокие методы воспитания малышей, вынес Советский районный суд Астрахани, сообщила сегодня представитель облпрокуратуры Юлия Свитина. Она уточнила, что обвинительный приговор вынесен по пунктам "а, б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

Санкции статьи 238 УК РФ (ч.2) предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с крупным штрафом.

"Подсудимые приговорены к четырем годам в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 100 тысяч рублей каждому", - рассказала Юлия Свитина, слова которой приводит агентство "Интерфакс-Юг".

Суд также лишил обвиняемых права заниматься образовательной деятельностью и по уходу за детьми на три года, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Астраханской областной прокуратуры. В нем отмечается, что детсад проработал более двух лет, с апреля 2016-го по август 2018 года.

По делу было допрошено более 50 человек, 33 из них были признаны потерпевшими, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области. "Расследование уголовного дела было затруднено тем, что не все малолетние потерпевшие, в силу возраста, могли дать показания о совершенных в отношении них деяниях", - указано в этом сообщении.

Дата вынесения приговора, а также вступил ли он в силу не сообщается.

Комментарии подсудимых или их адвокатов относительно вынесенного приговора не поступали. При этом ранее руководство детсада утверждало, что видео со связанными детьми - "происки конкурентов".