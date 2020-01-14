Жители Степанакерта почтили память жертв бакинских погромов в 1990 году

14 января 2020, 02:06

Около 40 человек пришли в храм Покрова Божией Матери в Степанакерте, чтобы почтить память жертв погромов армян, произошедших в Баку 30 лет назад.

13 января 1990 года в Баку начался двухдневные погромы армян, в ходе которых погибли, по разным данным, от 40 до 90 армян. Наибольшей интенсивности погромы достигли 13 и 14 января и продолжались до ввода 35-тысячного армейского корпуса 20 января. В результате операции были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения, говорится в материале "Черный январь" в Баку (1990)" на "Кавказском узле".

13 января в храме Покрова Божией Матери в Степанакерте священнослужители Арцахской (Карабахской) епархии Армянской Апостольской церкви во главе с отцом Нерсесом отслужили литургию, посвященную памяти жертв погромов армян в Баку в январе 1990 года, передает присутствовавшая на литургии корреспондент "Кавказского узла".

На службе присутствовали беженцы из Азербайджана, проживающие в Нагорном Карабахе, и общественные деятели, всего около 40 человек, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница нагорно-карабахского НПО беженцев из Азербайджана Рузанна Авакян.

«Два дня назад в социальной сети мы дали объявление, что 13 января в храме пройдет поминальная литургия. Мы не приглашали специально кого-то или официальных лиц. Я считаю, что было очень мало людей. Но неважно, кто был, а кого не было. Важно то, что пришли простые люди, кому небезразлично, и помолились», - сказала она.

По ее словам, «13 января, как день памяти жертв погромов армян в Баку 1990 года, необходимо обозначить на государственном уровне, как День памяти жертв сумгаитских погромов».

Сумгаитские погромы продолжались с вечера 26 по 29 февраля 1988 года, они явились первым массовым взрывом этнического насилия накануне крушения Советского Союза. По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в результате бесчинств погромщиков в Сумгаите погибли 26 армян и шесть азербайджанцев, более ста человек было ранено, свыше двухсот квартир было разграблено, десятки автомобилей сожжены или разбиты. Также было разгромлено множество мастерских, магазинов, киосков и других объектов общественного назначения. По данным различных, более поздних источников, основанных на рассказах очевидцев и анализе свидетельств о смерти, число погибших составило сотни человек, говорится в опубликованном в "Справочнике" "Кавказского узла" материале "Сумгаитские погромы".

С начала карабахского конфликта Азербайджан покинули около миллиона армян-беженцев, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественной организации беженцев из Азербайджана в Нагорном Карабаха Саро Сарьян.

«В Нагорный Карабах из Азербайджана прибыло более ста тысяч беженцев. Но из-за карабахской войны многие уехали. На сегодня в Нагорном Карабахе проживают приблизительно 18 тысяч беженцев», - отметил он.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян на своей странице в социальной сети Facebook написал: "Мы извлекли уроки из тех событий и нам необходимо их усвоить". Он подчеркнул, что "на сегодняшний день у нас нет всестороннего и углубленного изучения этих [...] событий и их правовых, политических, социально-экономических, демографических и других последствий, которые могли бы существенно помочь в решении проблем беженцев и вынужденных переселенцев, укреплении позиции Армении в процессе урегулирования конфликта".

«Бакинские погромы стали одними из самых кровавых массовых преступлений против армянского населения в череде погромов, депортаций, этнических чисток и других преступлений против человечности, осуществлённых в Азербайджане с февраля 1988 года» - говорится в заявлении МИД Нагорного Карабаха по случаю 30-й годовщины армянских погромов в Баку, распространенном 13 января.

В заявлении отмечается, что «на сегодня проблема ксенофобии по отношению к армянам в Азербайджане достигла таких масштабов, что стала одной из основных источников угроз региональной стабильности и безопасности».

«Важным шагом в процессе искоренения негативных явлений, вызванных многолетней пропагандой ненависти по отношению к армянам, могло бы стать признание азербайджанскими властями ответственности за совершенные в отношении армянского населения массовые преступления, включая бакинские погромы. Это не только позволит оздоровить ситуацию в самом Азербайджане, но и создаст предпосылки для установления прочного мира в регионе», - говорится в заявлении ведомства.