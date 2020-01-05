Жители Астрахани призвали власти активнее помогать погорельцам

05 января 2020, 17:29

Более двухсот горожан откликнулись на призыв принести вещи для потерявших имущество во время пожара в Кировском районе, сообщила мэрия Астрахани. Погорельцы вправе рассчитывать в первую очередь на помощь от властей, указали пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", 2 января в трехэтажном доме на улице Советской в Астрахани произошел пожар. На месте пожара были найдены тела троих погибших. 11 жильцов сгоревшего дома были доставлены в пункт временного размещения, в тот же день четыре семьи погорельцев согласились переселиться в жилье из маневренного фонда, сообщили власти. Для погорельцев чиновники также организовали пункт сбора вещей.

В сгоревшем доме, по предварительным данным, были зарегистрированы 34 человека. Из 20 пострадавших от пожара квартир две находились в муниципальной собственности, остальные - в частной. Дочь погибшего жильца дома предположила, что причиной трагедии стал поджог. Следствие занялось выяснением причин пожара.

Более 200 горожан принесли для погорельцев вещи и продукты, сообщила 4 января администрация Астрахани. "Принесенные вещи: одежда, обувь, постельное белье, предметы быта и продукты - размещены в актовом зале администрации Кировского района. На приеме вещей задействованы от 10 до 15 сотрудников, которые добровольно выразили желание прийти на работу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

По словам замглавы администрации Кировского района Владимира Пыжикова, сотрудники мэрии также помогают погорельцам оформлять заявления на восстановление документов и получение помощи, отмечается в сообщении.

Публикация о сборе вещей для погорельцев на странице мэрии в Instagram проиллюстрирована фотографией из актового зала, на которой видны складированные на столах и стульях горы одежды. Под публикацией размещено, по состоянию на 17.25 мск, два комментария.

"Исходя из того, что принесли уже много вещей, может быть, есть что-то, чего не хватает и что нужно принести?" – задал, в частности вопрос пользователь kalashnikova__d. Представители мэрии, по состоянию на 17.25 мск, не ответили на вопрос пользователя.

Пользователи "ВКонтакте" под сообщением о сборе вещей, размещенном в паблике "Типичная Астрахань", поспорили о степени ответственности чиновников за обеспечение погорельцев вещами. "Вот простые люди приносят, помогают. Чиновникам не стыдно?" – поинтересовалась, в частности, Алек Сандра.

"За что им стыдно должно быть? С их стороны жилье и матпомощь и всякие, наверно, необходимые вещи. А уж одежду и люди могут принести, откуда ее еще взять", - ответила Яна Самойлова. "Люди в беде не оставляют! Хорошо, что сделали пункт, куда можно все вещи сносить", - написал этот же пользователь в другом комментарии.

"Яна, ну думаю, все самое необходимое, такое, как предметы гигиены, вещи первой необходимости и лекарства, уже собрано. Но от неравнодушных я в шоке, конечно. Этот факт радует!" – ответила Настя Дубаркина.