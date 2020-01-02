Следствие занялось выяснением причин пожара в астраханской трехэтажке

02 января 2020, 15:41

В пункт обогрева привезены 11 человек, эвакуированных сегодня из сгоревшего дома в Астрахани. Следствие занялось выяснением причин возникновения огня. Дочь погибшего жильца дома предположила, что причиной трагедии стал поджог.

Как сообщал "Кавказский узел", пожар в трехэтажном жилом доме на улице Советской в Кировском районе Астрахани начался сегодня утром. Один человек погиб. Эвакуированные жильцы дома доставлены в пункт временного размещения.

В связи с гибелью одного из жильцов ведется процессуальная проверка, оперативная группа выехала на место пожара и устанавливает обстоятельства произошедшего, отчиталось следствие. "В настоящее время устанавливается местонахождение местной жительницы, которая проживала в данном доме", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления Следкома по Астраханской области.

В пункте обогрева, развернутого в здании городской администрации, находятся 11 жильцов сгоревшего дома. Кроме того, в городском лицее обустроен пункт временного размещения, сообщило областное управление МЧС.

Пользовательница соцсети "ВКонтакте" Наташа Михайленко сообщила, что погиб ее отец. Причиной пожара был поджог, предположила она в комментариях в группе "Аварии Астрахань". Имени погибшего она не назвала.

Огнем уничтожены 22 квартиры, указала в комментариях к той же публикации Элиз Гусейнова. "И сейчас до сих пор тушат. Среди пострадавших есть семьи с детьми-школьниками. <...> Остались без ничего, только паспорт", - сообщила она около 14.00 мск 2 января, отметив, что материальную помощь пострадавшим собирает мэрия.

К 15.41 мск 2 января эта публикация в группе "Аварии Астрахань" собрала 11 тысяч просмотров и 86 "лайков". Пользователи соцсети разметили в комментариях фото и видео пожара, на которых виден огонь, поднявшийся выше кровли трехэтажного дома.