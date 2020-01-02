Спасатели недосчитались одного жильца дома после пожара в Астрахани

02 января 2020, 12:00

Один человек погиб сегодня при пожаре в трехэтажном доме в Астрахани, судьба еще одного остается неизвестной.

Как писал "Кавказский узел", пожар в трехэтажном жилом доме на улице Советской в Кировском районе Астрахани начался сегодня утром. Жильцы дома были эвакуированы в пункт временного размещения.

В 07.40 (06.40 мск) пожар был локализован на площади 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области. "Эвакуировано восемь человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По словам представителя управления, спасатели продолжают тушение пожара и разбирают завалы. При этом, по его словам, двух человек из списка жильцов дома среди эвакуированных не оказалось, сообщило в 10.51 мск РИА Новости.

Один человек погиб, уточнил в 11.22 мск губернатор Игорь Бабушкин на своей странице в Instagram. "Спасены 8 человек, один человек погиб и судьба еще одного неизвестна", - написал он, заверив, что "всем пострадавшим от пожара будет оказана помощь".

По словам руководителя городского "Аварийно-спасательного центра" Виктора Рожкова,эвакуированных жильцов дома собрали в администрации Кировского района. "Там для них организован горячий чай. С теми жильцами, которые пока не могут самостоятельно решить проблему с жильем, администрация города проводит мероприятия по размещению их в жилом маневренном фонде", - приводит его слова ТАСС.