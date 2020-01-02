Пожар в доме на ул.Советской в Астрахани. 2 января 2020 года. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области https://30.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4048250

02 января 2020, 12:00

Спасатели недосчитались одного жильца дома после пожара в Астрахани

Один человек погиб сегодня при пожаре в трехэтажном доме в Астрахани, судьба еще одного остается неизвестной.

Как писал "Кавказский узел", пожар в трехэтажном жилом доме на улице Советской в Кировском районе Астрахани начался сегодня утром. Жильцы дома были эвакуированы в пункт временного размещения.

В 07.40 (06.40 мск) пожар был локализован на площади 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области. "Эвакуировано восемь человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По словам представителя управления, спасатели продолжают тушение пожара и разбирают завалы. При этом, по его словам, двух человек из списка жильцов дома среди эвакуированных не оказалось, сообщило в 10.51 мск РИА Новости.

Один человек погиб, уточнил в 11.22 мск губернатор Игорь Бабушкин на своей странице в Instagram. "Спасены 8 человек, один человек погиб и судьба еще одного неизвестна", - написал он, заверив, что "всем пострадавшим от пожара будет оказана помощь".

По словам руководителя городского "Аварийно-спасательного центра" Виктора Рожкова,эвакуированных жильцов дома собрали в администрации Кировского района. "Там для них организован горячий чай. С теми жильцами, которые пока не могут самостоятельно решить проблему с жильем, администрация города проводит мероприятия по размещению их в жилом маневренном фонде", - приводит его слова ТАСС.

Примечание:

"Машина депутата сгорела в Астрахани", "Восемь человек спасены при пожаре в астраханском жилом доме", "Три ребенка попали в больницу после пожара в Астрахани".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 января 2020, 12:58

  • Грозненцы сообщили об антиалкогольных рейдах силовиков

    Накануне Нового года правоохранители приходили в дома жителей столицы Чечни и предупреждали об ответственности за употребление алкоголя в новогоднюю ночь, рассказали горожане. В единственном грозненском гипермаркете, торгующем спиртным, силовики ввели нормы на покупку алкоголя, уточнили они.

02 января 2020, 10:59

02 января 2020, 09:56

02 января 2020, 08:56

02 января 2020, 08:02

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников

Новый дорожный указатель близ Кизляра. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном

Ислам Кадыров "работает" с населением. Фото: кадр видео ЧГТРК "Грозный" https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BpjWCGHbJ6E

Итоги-2019 на Кубани: преследование активистов, политические скандалы, рекордный урожай и успех "Краснодара"

Краснодар. Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кабардино-Балкария в 2019 году: дело Кочесоко, нерешенные конфликты и активизация подполья

Мартин Кочесоко. Фото: Александра Шалова https://vk.com/shaloff http://shaloff.com
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи