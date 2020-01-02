Пожар в доме на ул.Советской в Астрахани. 2 января 2020 года. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области https://30.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4048250

02 января 2020, 06:55

Жильцы трехэтажки в Астрахани эвакуированы из-за пожара

Пожар в трехэтажном жилом доме произошел сегодня в Астрахани, жильцы эвакуированы в пункт временного размещения.

"В 04.43 (03.43 мск) в Кировском районе г.Астрахани по ул.Советская, д.22 произошло загорание трехэтажного жилого дома… Площадь пожара составляет 800 кв.м", - говорится в сообщении на сайте областного ГУ МЧС.

На место происшествия от МЧС прибыли 20 единиц техники и 58 человек личного состава.

Спасатели проводят эвакуацию жителей дома, сообщил сегодня "Интерфакс".

Они направлены в пункт временного размещения в лицее №1 Астрахани, расположенном в том же районе города.

Всего к тушению были подключены 125 человек и 51 единица техники, пожару присвоен третий номер сложности, уточнила сегодня на своем сайте телекомпания "Рен.ТВ".

Информации об окончании тушения пожара и числе пострадавших на 06.55 мск сегодня не поступало.

Примечание:

"Машина депутата сгорела в Астрахани", "Три ребенка попали в больницу после пожара в Астрахани", "Восемь человек спасены при пожаре в астраханском жилом доме".

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