Число погибших в астраханской трехэтажке достигло трех человек

02 января 2020, 22:54

Спасатели обнаружили на месте пожара в трехэтажном жилом доме в Кировском районе Астрахани тела еще двух погибших. Пожар полностью потушен, отчиталось МЧС.

Как писал "Кавказский узел", пожар в трехэтажном жилом доме на улице Советской в Кировском районе Астрахани начался сегодня утром. Один человек погиб. В пункт обогрева были доставлены 11 жильцов сгоревшего дома. Следствие занялось выяснением причин возникновения огня. Дочь погибшего жильца дома предположила, что причиной трагедии стал поджог.

В 22.44 по местному времени (21.44 мск) на месте пожара было обнаружено тело второго погибшего, в 23.21 по местному времени (22.21 мск) - третьего, приводит сегодня сообщение сотрудника Главного управления МЧС по Астраханской области РИА "Новости".

Одно из тел принадлежит женщине 1939 года рождения, личного третьего погибшего устанавливается, написало со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета по Астраханской области ТАСС.

Пожар полностью ликвидирован, сообщило Главное управление МЧС по Астраханской области на своем сайте.

На сайтах следственного управления Следственного комитета по Астраханской области и Главного управления МЧС по Астраханской области информации о еще двух погибших по состоянию на 22.50 мск сегодня нет.