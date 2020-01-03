Власти Астрахани предложили временное жилье погорельцам

03 января 2020, 13:14

Четыре семьи из числа пострадавших от пожара в трехэтажном жилом доме в Астрахани 2 января согласились переселиться в маневренный фонд и уже получили ключи, сообщили в мэрии. Чиновники решили обследовать сгоревшее здание, чтобы решить вопрос о возможности его восстановления.

Как писал "Кавказский узел", 2 января в трехэтажном жилом доме на улице Советской в Кировском районе Астрахани произошел пожар. Спасатели обнаружили на месте пожара тела троих погибших. 11 жильцов сгоревшего дома были доставлены в пункт обогрева. Следствие занялось выяснением причин возникновения огня. Дочь погибшего жильца дома предположила, что причиной трагедии стал поджог.

О том, что четыре семьи из сгоревшего дома, которые дали согласие на вселение в маневренный фонд, получили ключи от временного жилья, сообщила сегодня начальник жилищного управления горадминистрации Наталья Шелипова.

Для погорельцев чиновники также организовали пункт сбора вещей, куда местные жители уже приносят взрослые и детские вещи, посуду, предметы быта и продукты. Директора школ, в которых обучаются дети погорельцев, объявили о том, что ученики из пострадавших семей будут обеспечены школьными принадлежностями и комплектами учебников, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте горадминистрации.

В нем также указано, что спасатели уже завершили свои работы на месте пожара, разбором завалов заняты сотрудники муниципального предприятия «Чистый город», а глава администрации Радик Харисов дал поручение управлению по капстроительству обследовать сгоревшее здание, чтобы решить вопрос о возможности его восстановления.

В сгоревшем доме, по предварительным данным, были зарегистрированы 34 человека. Из 20 пострадавших от пожара квартир только две находились в муниципальной собственности, остальные - в частной собственности, передает телеканал "Семь плюс".

Погорельцам предоставят не только места для временного размещения, но и выплатят по 50 тысяч рублей компенсации, предусмотренной федеральным законодательством. Об этом еще вчера, 2 января, распорядился губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщает «Астрахань FM».