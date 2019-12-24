ЕСПЧ приступил к изучению жалобы ставропольского блогера

24 декабря 2019, 20:10

Жалоба ставропольского блогера Ивана Пахно, оштрафованного за пост о президенте Путине, зарегистрирована в Европейском суде по правам человека. Быстрая регистрация жалобы дает надежду на то, что дело находится в приоритете ЕСПЧ, сообщил адвокат Пахно. Решение ЕСПЧ могло бы повлиять на повышение культуры политической конкуренции в стране, считает оппозиционер Валерий Ледовской.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля Изобильненский райсуд Ставропольского края назначил 30 тысяч рублей штрафа жителю города Изобильного Ивану Пахно, обвиненному в оскорблении власти из-за поста со сравнением президентов России и Украины в соцсети "ВКонтакте". Ставропольский краевой суд оставил приговор Ивану Пахно в силе. В сентябре защита блогера подала жалобу в ЕСПЧ.

Иван Пахно опубликовал свой пост 21 мая, на следующий день после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Фамилия Путина в нем употреблена дважды: в одном из случаев после нее стоит прилагательное "фарисействующее", а в другом - бранное слово. Под комментарием блогер опубликовал картинку с призывом Зеленского к украинским чиновникам не вешать в своих рабочих кабинетах его портрет. На первом заседании суда блогер заявил, что не преследовал цели оскорблять президента как личность, а лишь "пытался критиковать политику власти относительно развешивания портретов главы государства в кабинетах".

Жалоба Ивана Пахно зарегистрирована Европейским судом по правам человека, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представляющий Международную правозащитную группу "Агора" адвокат Пахно Вячеслав Савин.

По его словам, "начальный этап" рассмотрения дела Пахно в ЕСПЧ "пройден, регистрация – это уже что-то".

"Важно понять, что это не коммуницирование жалобы, а только регистрация. Сейчас ЕСПЧ будет изучать жалобу и определяться по коммуницированию. Тут два варианта – жалоба может быть либо отклонена, либо коммуницирована. В первом случае дело прекращается, во втором – суд составляет и направляет ответчику, в данном случае Российской Федерации, вопросы по делу, определяет временной период, за который государство должно дать ответы, затем представляются возражения и начинается суд. ЕСПЧ может предложить ответчику решить спор без участия суда, то есть примирение с истцом, и рассмотреть дело в досудебном порядке. Если же ответчик откажется, то опять же будет суд", - рассказал Вячеслав Савин.

Сколько времени займет весь процесс, адвокат ответить затруднился. Он заметил, что жалоба поступила в ЕСПЧ 19 сентября, а зарегистрирована менее чем через месяц – 17 октября, однако об этом стало известно лишь сегодня, 24 декабря. То, что жалоба зарегистрирована менее чем за месяц, говорит о том, что "дело Пахно находится в приоритете ЕСПЧ", уверен адвокат. "Возможно, что и коммуницирование будет быстрым", - предположил Вячеслав Савин.

Он уточнил, что в жалобе речь идет о нарушении статей 6 "Право на справедливое судебное разбирательство" и 10 "Свобода выражения мнения" Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Составитель жалобы, юрист Международной правозащитной группы "Агора" Игорь Шолохов также назвал ее регистрацию в ЕСПЧ положительным движением процесса, оговорившись, что это лишь первый этап.

"Первый фильтр Европейского суда пройден, это приятная информация. Регистрация означает, что жалоба отвечает стандартным правилам [оформления жалобы] ЕСПЧ. Однако это не значит, что вот сейчас же начнется процесс коммуницирования. ЕСПЧ должен еще жалобу рассмотреть по сути", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Шолохов.

По его словам, весь процесс – от регистрации жалобы до решения ЕСПЧ – может занять "от года до 10 лет".

Помимо жалобы Пахно в ЕСПЧ поданы еще семь таких же жалоб, сообщил ранее глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Это жалобы следующих заявителей: Кирилла Попутникова (Ярославль), Романа Ватанена (Калевала), Сергея Командирова (Смоленск), Ильи Путевского (Осинники), Алёны Червяковой (Брянск), Юрия Шадрина (Верховажье), Светланы Бакшеевой (Котлас). Все они были осуждены по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ за неуважение к власти.

Шолохов занимается большинством этих жалоб – 6 из 8. Он сообщил, что было принято решение отказаться от коллективной подачи жалоб и подавать каждую жалобу отдельно. По словам Шолохова, все дела, "один в один похожи друг на друга". На вопрос корреспондента "Кавказского узла", ускорит ли рассмотрение жалоб массовость их подачи, адвокат ответить затруднился, заметив, что ЕСПЧ подходит очень индивидуально к каждому инциденту.

Сам блогер был очень краток и сух в оценке процесса. "Это только зарегистрировано. Ничего особого", - прокомментировал сегодня Иван Пахно корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее он говорил о надежде на то, что ЕСПЧ отменит решение Изобильненского райсуда и вернет ему 30 тысяч рублей. Тогда же Пахно отмечал, что хочет, чтобы в лице России был привлечен к ответственности автор жалобы на него, "вся административная система". Блогер также подчеркивал, что обратился в ЕСПЧ "не против страны или российского народа, а против власти".

Решение ЕСПЧ по жалобе блогера могло бы повлиять на повышение культуры политической конкуренции

Наказание Пахно в виде штрафа раскритиковал координатор Центра гражданских инициатив СКФО, председатель Ставропольского краевого отделения партии "Яблоко" Валерий Ледовской. По его мнению, в постах, подобных тому, за который был осужден Пахно, всего лишь бытовая нетерпимость к власти как таковой и не может никак наказываться.

"Во-первых, подписчиков у таких блогеров, как правило, не много. Раньше вроде бы в законе определяли понятие блогера, как человека, у которого не менее 3000 подписчиков. Иван вряд ли в эту категорию входит. Обычный пользователь соцсетей, и вряд ли серьёзно влияет на информационное поле", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Ледовской.

По его мнению, никакой угрозы материалы, за которые был оштрафован Пахно, никому не несут. "Лично мне как представителю системной непарламентской оппозиции непонятно в принципе, почему за такие частные отзывы о работе власти необходимо привлекать к ответственности. Но также мне сильно не нравится то, что провластно настроенные блогеры, подчас с куда большим числом подписчиков, чем у Ивана, пишут не менее неприятные вещи в адрес представителей оппозиции. И это почему-то законом не наказывается, а даже неявным образом поддерживается, на это закрываются глаза. В результате мы видим, что представителей власти ругать можно в очень ограниченных рамках, а оппозиция не может постоять за себя", - подчеркнул Ледовской.

В целом, по его мнению, вообще плохо оскорблять кого-либо. "Нужно всем вместе работать на повышение культуры политической конкуренции. Но мне кажется, что мы придём к этому ещё не скоро, к большому сожалению. Желаю Ивану удачи в оспаривании вынесенного приговора. Возможно, решение ЕСПЧ можно будет использовать для более быстрой эволюции политических процессов в России", - отметил Валерий Ледовской.

Отметим, Иван Пахно использует для публикаций свои личные страницы в соцсетях Facebook и "ВКонтакте", а также сообщество "Изобильный РФ" в соцсети "ВКонтакте", где он является администратором.

У Ивана Пахно в соцсети "ВКонтакте" 411 друзей и 76 подписчиков, в Facebook – более 60 друзей. В числе последних записей на его странице в соцсети "ВКонтакте" - комментарии относительно вступивших в силу 20 декабря санкций США против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также репост статьи "Кавказского узла" об акции противников строительства химзавода в городе Лермонтове 17 декабря.

В сообществе "Изобильный РФ" постятся общественно-политические новости как о жизни города и Ставрополья, так и других регионов России. Например, 16 декабря был опубликован пост "Руки прочь от Шиеса!" "в знак уважения, солидарности и поддержки экоактивистов", выступающих против строительства мусорного полигона.

Наиболее популярные посты собирают более тысячи просмотров - например, короткое видео от 11 декабря о том, что в Изобильном нарядили искусственную елку, которая оказалась прозрачной, просмотрено 1506 раз. Под видео юзеры шутили – "Теперь она прозрачная на праздник к нам пришла", "Ветроустойчивая", и критиковали – "Ёлка с каждым годом всё ужаснее. Прозрачная, считай, как стекло", "Ну что это за позорище! Козлов (Козлов Владимир Ильич, глава Изобильненского городского округа – прим. "Кавказского узла") что, решил как следует урезать траты на елку?" В основном же посты в этом сообществе набирают 600-700 просмотров. Аудитория комьюнити на 24 декабря – 4209 человек.