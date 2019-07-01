Ставропольский блогер оштрафован за оскорбление Путина в соцсети

01 июля 2019, 18:42

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Изобильного Ивану Пахно, обвиненному в оскорблении власти из-за поста со сравнением президентов России и Украины в соцсети "ВКонтакте". Защита блогера намерена обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня Изобильненский райсуд Ставропольского края начал рассматривать дело блогера об оскорблении президента России. Житель Изобильного был обвинен в мелком хулиганстве (ч. 3. ст. 20.1 КоАП России). Часть 3 данной статьи касается, в частности, распространения информации, которая "выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть". На первом заседании суда блогер заявил, что не преследовал цели оскорблять президента как личность, а лишь "пытался критиковать политику власти относительно развешивания портретов главы государства в кабинетах".

Пост на своей странице "ВКонтакте" Иван Пахно опубликовал 21 мая, на следующий день после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. В этом посте, который доступен и по сей день, фамилия Путина употреблена дважды, в одном из случаев после нее стоит прилагательное "фарисействующее", а в другом - бранное слово. Также там присутствует сравнение, выраженное словосочетанием "в отличие от украинского президента". Кроме того, под комментарием блогер опубликовал картинку с призывом Зеленского к украинским чиновникам не вешать в своих рабочих кабинетах его портрет.

Иван Пахно приговорен сегодня Изобильненским районным судом Ставропольского края к штрафу в 30 тысяч рублей, сообщил корреспонденту «Кавказского узлу» адвокат подсудимого Владислав Савин.

Заседание прошло в спокойной обстановке, сообщил Савин. По его словам, родственники и друзья блогера не пришли на заседание. Представителей СМИ также не было.

В ходе судебного заседания был допрошен инспектор, возбудивший дело в отношении блогера, сообщил Савин. В ходе допроса полицейский рассказал, что дело было возбуждено на основании сообщения, поступившего на сайт Изобильненской районной прокуратуры. Из надзорного ведомства обращение было передано в органы внутренних дел и принято к производству. При этом автор сообщения не был установлен и не был опрошен, заметил адвокат.

«Я поинтересовался, чем же инспектор руководствовался, когда привлекал моего подзащитного к ответственности. Полицейский ответил, что за конкретное слово [бранное слово, которое использовал блогер – прим. «Кавказского узла»]. Стоит заметить, что инспектор не руководствовался доводами и мнениями специалистов, лингвистическая экспертиза не проводилась. Он руководствовался своим личным мнением, а также мнением лица, которое обратилось в прокуратуру», - рассказал Савин.

По мнению адвоката, этого недостаточно для возбуждения дела. «Адвокаты «Агоры» ведут подобные дела по всей России. Но в них есть хотя бы какие-то включения – мнения лингвистов, экспертизы, которые могут подтвердить, что слово [бранное слово, которое использовал блогер – прим. «Кавказского узла»] носит оскорбительный характер. Важно даже не само слово, а как оно употреблено, в каком контексте», - рассказал Савин.

После допроса инспектора подсудимый заявил ходатайство о допросе в суде президента Владимира Путина для установления его мнения по поводу поста. Однако суд его не удовлетворил.

В своей завершающей речи Савин заметил, что защита так и не получила авторитетного мнения на вопрос, является ли слово бранное слово, которое использовал блогер, оскорбительным. С 2014 года, заметил адвокат, это слово используется в качестве «политического мема».

Адвокат заметил, что заседание проходило без стороны обвинения – на суде отсутствовал прокурор. «На мой вопрос, где прокурор, судья ответил, что «они не захотели прийти». Тогда я попросил перенести заседание, а прокурора привлечь к суду, однако судья заметил, что «административный кодекс не дает таких полномочий», - рассказал Савин.

После этого суд удалился в совещательную комнату, а, вернувшись, огласил решение оштрафовать блогера на 30 тысяч рублей.

Защита намерена обжаловать приговор после получения решения в окончательной форме, содержащую мотивировочную часть. «Сейчас на руках только вводная и резолютивная части. У нас есть 10 суток на обжалование», - рассказал Савин.

В представительстве Изобильненского райсуда корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что защита получит решение суда в окончательной форме в течение трех суток. Таким образом, у защиты будет время для подачи жалобы в апелляционную инстанцию.

Сам Иван Пахно в комментарии «Кавказскому узлу» признался, что ожидал такого решения. «Надежда была на то, что назначат штраф меньше. Надежд на оправдание не было. Дело носит политический характер. Я себя виновным не признаю – у меня нет цели оскорблять лично Путина», - сказал он.

Часть 3 статьи 20.1 КоАП России предусматривает административный штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Что касается обжалования судебного решения, то в него блогер не верит. «Никаких надежд. Где существует центральный аппарат власти, суд управляется. Я с уважением отношусь к закону», - подчеркнул Иван Пахно.