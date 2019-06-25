Блогер на Ставрополье обвинен в оскорблении Путина

25 июня 2019, 23:20

Изобильненский районный суд Ставропольского края начал рассматривать дело местного жителя, обвиненного в оскорблении власти из-за поста со сравнением президентов России и Украины "ВКонтакте". Пост не был направлен на оскорбление лично Владимира Путина, заявил блогер.

Пост на своей странице "ВКонтакте" житель Изобильного Иван, попросивший не указывать его фамилию, опубликовал 21 мая в 11.38 мск, на следующий день после инаугурации Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский в октябре 2014 года принес извинения за ролик в своей юмористической программе "95 квартал". Ролик, в котором были использованы кадры с плачущим главой Чечни Рамзаном Кадыровым, высмеивал реакцию на снос памятника Ленину в Харькове. "У ребят, режиссеров была задача – найти известных людей, которые плачут или смеются, а они случайным образом попали именно на этот ролик (с Кадыровым, - прим. "Кавказского узла"). <...> Если видео кого-то оскорбило, я извиняюсь", - процитировал Зеленского 7 октября 2014 года Life.

В посте, который доступен и по сей день, фамилия Путина употреблена дважды, в одном из случаев после нее стоит прилагательное "фарисействующее", а в другом - бранное слово. Также там присутствует сравнение, выраженное словосочетанием "в отличие от украинского президента". Кроме того, под комментарием блогер опубликовал картинку с призывом Зеленского к украинским чиновникам не вешать в своих рабочих кабинетах его портрет.

"Меня смотивировала позиция украинского лидера, считающего, что не следует делать из него икону. В России – полная противоположность реформам, проводимым на Украине", - сказал сегодня Иван корреспонденту "Кавказского узла".

По словам блогера, своим постом он "пытался критиковать российские политические процессы" и при этом "понимал риски в связи с его публикацией".

21 июня в 11.59 мск блогер из Изобильного Иван на своей странице в "ВКонтакте" также разместил репост видео под названием "Инаугурация Зеленского и Путина: сравнение", опубликованное в Youtube 20 июня. В нем сравниваются церемонии инаугурации президентов России и Украины. Семь из девяти известных на данный момент дел об оскорблении власти возбуждены из-за текстов, опубликованных в "ВКонтакте", написал 24 июня в Telegram-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. По его мнению, "соцсеть снова демонстрирует, что она наиболее недружелюбна к своим пользователям".

Административный протокол на жителя Изобильного был составлен 3 июня по статье о мелком хулиганстве. (ч. 3. ст. 20.1 КоАП России). Часть 3 данной статьи касается, в частности, распространения информации, которая "выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть". Она предусматривает штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

В протоколе было указано, что пользователь социальной сети разместил запись, содержащую "оскорбление в адрес президента Российской Федерации В. В. Путина в грубой форме". По словам блогера, сотрудник правоохранительных органов позвонил ему на личный номер, после чего забрал с работы и доставил в отдел. Там ему был показан скриншот поста, сообщил 5 июня телеканал "Дождь".

На заседании, которое состоялось сегодня в Изобильненском районном суде, Иван обозначил свою позицию, заявив, что не преследовал цели оскорблять президента как личность, а лишь "пытался критиковать политику власти относительно развешивания портретов главы государства в кабинетах", сообщил "Кавказскому узлу" адвокат блогера Вячеслав Савин. Позиция блогера была приобщена к делу.

Адвокат подал ходатайство о допросе двух лиц: автора жалобы, послужившей поводом для возбуждения дела, и полицейского, составившего протокол.

"Поводом для возбуждения дела послужила жалоба некого москвича, который, прочитав пост, усмотрел в нем оскорбление представителя власти. Контакты этого человека имеются, и мы хотели бы услышать, что именно задело человека. Дело в том, что сам президент не оскорбился, по крайней мере, он об этом не сообщал. Путин говорил, что статья о критике власти введена для того, чтобы не глумились над символами государства – флагом и гербом. Однако про себя он ничего не говорил", - заявил Савин.

По сего словам, сторона защиты также хочет услышать мнение инспектора "относительно того, что стало основанием для возбуждения дела".

Суд удовлетворил ходатайство частично, отказав в вызове автора жалобы. "Суд согласился со стороной обвинения, что мы пытаемся затянуть процесс. Суду и прокурору все ясно, но только не нам. Мы считаем, что доказательная база слабая. Не подтвержден даже сам факт оскорбления – не проведена оценка поста специалистом", - рассказал Савин об итогах заседания.

Рассмотрение дела ставропольского блогера продолжится 1 июля, заседание назначено на 14.00 мск, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Изобильненского райсуда.

На заседании запланирован допрос инспектора, составившего протокол об административном правонарушении. Не исключено, что в тот же день суд вынесет решение, предположил представитель суда.