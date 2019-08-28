Суд оштрафовал активистку в Кабардино-Балкарии за критику Путина

28 августа 2019, 11:53

Прохладненский суд Кабардино-Балкарии 27 августа оштрафовал Анастасию Емельянову на 10 тысяч рублей за «негативное высказывание» на митинге о политике президента России и партии «Единая Россия», рассказала сама активистка.

Как писал "Кавказский узел", после прошедшего 13 июля в городе Прохладном митинга коммунистов, на котором активистка Анастасия Емельянова выступила с резкой критикой социальной политики российских властей, сотрудники полиции составили на нее с сестрой административные протоколы.

Анастасия Емельянова была задержана после выступления на митинге коммунистов в городе Прохладном 13 июля. По мнению активистки, задержание связано с тем, что на митинге она заявила о том, что у жителей отняли право выбирать власть, что нельзя собираться для обсуждения насущных вопросов без специального разрешения, посетовала на коррупцию и реформы последних лет.

Выступление на митинге КПРФ в Прохладном 13 июля обернулось для Анастасии Емельяновой административным штрафом, рассказала сама активистки. Решение об это Прохладненский суд Кабардино-Балкарии вынес вчера, 27 августа.

«Меня осудили по административной статье за то, что я, выступая на митинге, сказала, что за все в нашей стране отвечает (Владимир) Путин: за пенсионную, мусорную реформы, за налог на добавленную стоимость и за "Платон". Мне назначили штраф 10 тысяч рублей. В (административном) протоколе, который суд признал законным и обоснованным, написано, что мое правонарушение заключалось в том, что я высказала негативное мнение в отношении политики Путина и «Единой России», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Емельянова.

"Платон" - система, которая заработала в России с ноября 2015 года, включающая в себя взимание платы с транспорта, которые имеют разрешенную максимальную массу более 12 тонн. Мусорная реформа заработала в России с 1 января и ввела понятие региональных операторов, которые теперь занимаются ТБО. Акции протеста против "Платона" и мусорной реформы проходили во многих городах, в том числе в ЮФО и СКФО.

По словам Емельяновой, это решение суда активистка будет обжаловать. «Митинг был санкционированный. Мое выступление было согласовано с организаторами. Я считаю, что выступала корректно, никого не оскорбила»,- заявила активистка.

Анастасия Емельянова также отметила, что сегодня Прохладненский суд рассмотрит аналогичное административное дело в отношении другой активистки Валентины Емельяновой. Валентина, по словам Анастасии Емельяновой, на том же митинге, надев на себя маску ростовой куклы, похожей на президента России, вышла к трибуне с плакатом, на котором было написано "Во всем виноват я".

На сайте суда Прохладненского райсуда Кабардино-Балкарии на 11.25 мск сегодня нет информации по административным делам активисток Емельяновых.

Отметим, что Анастасия Емельянова известна в Прохладном своей гражданской позицией. Она неоднократно участвовала в митингах и пикетах. В марте силовики обвинили ее в хулиганстве после конфликта с торговцами местного рынка. Инцидент произошел после того, как Емельянова начала снимать на видео торговые точки, в которых, по ее мнению, продается контрафактный товар. После этого она отказалась отключить видеозапись в отделе полиции. В мае Верховный суд Кабардино-Балкарии признал, что в действиях Емельяновой во время съемки на рынке не было хулиганства, и отменил административный штраф, однако оставил в силе решение о штрафе за съемку в отделе полиции.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 августа Ставропольский краевой суд оставил в силе штраф в 30 тысяч рублей блогеру Ивану Пахно, обвиненному в оскорблении власти из-за поста со сравнением президентов России и Украины в соцсети "ВКонтакте". Защита заявила, что намерена подать жалобу в ЕСПЧ.