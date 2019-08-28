Анастасия Емельянова в зале суда. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла"

28 августа 2019, 11:53

Суд оштрафовал активистку в Кабардино-Балкарии за критику Путина

Прохладненский суд Кабардино-Балкарии 27 августа оштрафовал Анастасию Емельянову на 10 тысяч рублей за «негативное высказывание» на митинге о политике президента России и партии «Единая Россия», рассказала сама активистка.

Как писал "Кавказский узел", после прошедшего 13 июля в городе Прохладном митинга коммунистов, на котором активистка Анастасия Емельянова выступила с резкой критикой социальной политики российских властей, сотрудники полиции составили на нее с сестрой административные протоколы.

Анастасия Емельянова была задержана после выступления на митинге коммунистов в городе Прохладном 13 июля. По мнению активистки, задержание связано с тем, что на митинге она заявила о том, что у жителей отняли право выбирать власть, что нельзя собираться для обсуждения насущных вопросов без специального разрешения, посетовала на коррупцию и реформы последних лет.

Выступление на митинге КПРФ в Прохладном 13 июля обернулось для Анастасии Емельяновой административным штрафом, рассказала сама активистки. Решение об это Прохладненский суд  Кабардино-Балкарии вынес вчера, 27 августа.

«Меня осудили по административной статье за то,  что я, выступая на митинге, сказала,  что за все в нашей стране отвечает (Владимир) Путин: за пенсионную, мусорную реформы, за налог на добавленную стоимость и за "Платон". Мне назначили штраф 10 тысяч рублей. В (административном) протоколе, который суд признал законным и обоснованным,  написано, что мое правонарушение  заключалось в том, что я высказала  негативное мнение в отношении политики Путина и «Единой России», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Емельянова. 

"Платон" - система, которая заработала в России с ноября 2015 года, включающая в себя взимание платы с транспорта, которые имеют разрешенную максимальную массу более 12 тонн. Мусорная реформа заработала в России с 1 января и ввела понятие  региональных операторов, которые теперь занимаются ТБО.  Акции протеста против "Платона" и мусорной реформы проходили во многих городах, в том числе в ЮФО и СКФО. 

По словам Емельяновой, это решение суда активистка будет обжаловать. «Митинг был санкционированный. Мое выступление было согласовано с организаторами. Я считаю, что выступала  корректно, никого не оскорбила»,- заявила активистка.

Анастасия Емельянова также отметила, что сегодня Прохладненский суд рассмотрит аналогичное административное дело в отношении  другой активистки Валентины Емельяновой.  Валентина, по словам Анастасии Емельяновой, на том же митинге,  надев на себя маску ростовой куклы, похожей на президента России, вышла к трибуне  с  плакатом, на котором было написано "Во всем виноват я". 

На сайте суда Прохладненского райсуда Кабардино-Балкарии на 11.25 мск сегодня нет информации по административным делам активисток Емельяновых.

Отметим, что Анастасия Емельянова известна в Прохладном своей гражданской позицией. Она неоднократно участвовала в митингах и пикетах. В марте силовики обвинили ее в хулиганстве после конфликта с торговцами местного рынка. Инцидент произошел после того, как Емельянова начала снимать на видео торговые точки, в которых, по ее мнению, продается контрафактный товар. После этого она отказалась отключить видеозапись в отделе полиции. В мае Верховный суд Кабардино-Балкарии признал, что в действиях Емельяновой во время съемки на рынке не было хулиганства, и отменил административный штраф, однако оставил в силе решение о штрафе за съемку в отделе полиции.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 августа Ставропольский краевой суд оставил в силе штраф в 30 тысяч рублей блогеру Ивану Пахно, обвиненному в оскорблении власти из-за поста со сравнением президентов России и Украины в соцсети "ВКонтакте". Защита заявила, что намерена подать жалобу в ЕСПЧ.

Примечание:

"Сотрудник "Ахмат Арены" уволен после оскорблений арбитра на матче в Чечне", "Депутат молодежного парламента Северной Осетии оштрафован за оскорбление христиан", "Ингушский центр "Э" предостерег Хазбиева от проведения митингов".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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