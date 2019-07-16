Анастасия Емельянова в зале суда. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла"

16 июля 2019, 05:56

Участие в митинге обернулось для активистки из Прохладного административным делом

После прошедшего в Нальчике митинга коммунистов, на котором активистка из Прохладного Анастасия Емельянова выступила с резкой критикой социальной политики российских властей, сотрудники полиции составили на нее с сестрой административные протоколы.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля в Нальчике прошел митинг в поддержку Павла Грудинина, организованный КПРФ. Участие в нем приняли около ста человек.

Активистка из города Прохладного Анастасия Емельянова была задержана после выступления на митинге коммунистов. Об этом она рассказала 15 июля корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, задержание связано с тем, что на митинге она выступила с критикой социальной политики руководства страны.

По словам Емельяновой, организаторы митинга сначала отказывались предоставить ей слово, но потом разрешили. Активистка заявила в выступлении, что у жителей отняли право выбирать власть, что нельзя собираться для обсуждения насущных вопросов без специального разрешения.

Кроме того, она посетовала на уровень коррупции в стране. «Коррупция - это алчность плюс возможность минус контроль. С первыми двумя мы ничего сделать не можем, но контролировать можем», - заявила Емельянова.

Упомянула она и реформы последних лет - пенсионную, мусорную, оптимизацию здравоохранения. Их Емельянова назвала антинародными. В обнищании населения она обвинила власти.

14 июля к Емельяновой, по ее словам, приехали на работу сотрудники полиции и предложили проехать в отделение. Вместе с ней предложили проехать и ее сестре Валентине. Активистка отказалась ехать добровольно и предложила составить протокол задержания. Сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении в отношении сестер Емельяновых, они были доставлены в отделение и спустя три часа отпущены.

Отметим, что Анастасия Емельянова известная в Прохладном своей гражданской позицией. Она неоднократно участвовала в митинга и пикетах. В марте силовики обвинили ее в хулиганстве после конфликта с торговцам местного рынка. Инцидент произошел после того, как Емельянова начала снимать на видео торговые точки, в которых, по ее мнению, продается контрафактный товар. После этого она отказалась отключить видеозапись в отделе полиции. В мае Верховный суд Кабардино-Балкарии признал, что в действиях Емельяновой во время съемки на рынке не было хулиганства и отменил административный штраф, однако оставил в силе решение о штрафе за съемку в отделе полиции.

Примечание:

"Защита жительницы Прохладного добилась повторной экспертизы по делу о растрате", "Жительница Кабардино-Балкарии заявила о фабрикации дела в отношении ее брата", "Жительница Нальчика заявляет, что сотрудники полиции подвергли пыткам ее мужа".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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