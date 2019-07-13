Коммунисты Кабардино-Балкарии вступились за Грудинина

13 июля 2019, 19:22

Участники митинга в Нальчике потребовали прекратить политическое преследование деятеля КПРФ Павла Грудинина и раскритиковали экономическую политику властей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в разных городах России проходят организованные КПРФ митинги в поддержку Павла Грудинина. В частности, такая акция прошла в районном центре Ростовской области Красном Сулине.

Выдвиженец от Коммунистической партии Российской Федерации Павел Грудинин, участвовавший в 2018 году в выборах президента, с тех пор подвергается политическому преследованию, утверждает КПРФ. С подачи властей сейчас осуществляется попытка рейдерского захвата возглавляемого им предприятия "Совхоз имени Ленина", сообщается в публикации на сайте партии от 18 мая.

По данным организаторов, сегодня на окраине Нальчика, на площадке перед заброшенным зданием кинотеатра "Родина" собрались на митинг около ста человек. Акция продолжалась около полутора часов.

Первый секретарь республиканского отделения КПРФ Борис Паштов заявил о недопустимости преследования Павла Грудинина. Он также указал на неблагоприятную экономическую ситуацию в регионе. Из-за безработицы молодые люди из Кабардино-Балкарии работали в Москве, но и там найти работу стало нелегко, указал он. Паштов подверг сомнению данные социологических опросов. "По опросам получается, что 60% населения Кабардино-Балкарии довольны своим положением", - отметил Борис Паштов.

Руководители трех районных отделений КПРФ также раскритиковали в своих выступлениях экономическую политику властей, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

Тарифы на коммунальные услуги ежегодно растут, посетовал участник митинга, житель селения Верхняя Балкария Мухадин Лелюкаев. "Пенсия маленькая, ее ни на что не хватает",- сказал он корреспонденту "Кавказского узла". На проблему роста тарифов и цен на товары первой необходимости указала и пенсионерка Людмила Девятилова. Она рассказала, что получает 12 тысяч рублей пенсии.

Участник митинга, представившийся Борисом, сказал, что пришел выразить протест против курса властей, "который обрекает страну на прозябание". "Страна богатая, а население бедное", - сказал протестующий корреспонденту "Кавказского узла". Пенсионер считает, что у его внуков "почти нет шансов на нормальную жизнь".

Житель города Терек Муаед Тухужев сообщил, что ни один из его трех сыновей не имеет работы, несмотря на высшее образование. "Мы с женой, пенсионеры, помогаем им. Когда я смотрю в будущее, мне становится страшно. Когда я учился, я знал, что буду иметь работу, я мог смотреть в будущее уверенно. А что у моих детей, какое будущее? Все это меня очень волнует", - сказал он. Молодежь в селах Терского района, по словам Тухужева, вынуждена за небольшие деньги работать на сезонных работах по найму.

Сельские больницы в районе закрыты, указал Тухужев. На более чем 10 тысяч человек была одна больница, но ее закрыли, оставив маленький фельдшерско-акушерский пункт, посетовал он. "Теперь больных приходится доставлять либо в Терек, либо в Нальчик. А из села Новое Хамидие до Нальчика около 100 километров", - добавил активист.