Участники митинга в Ростовской области призвали повысить пенсии

13 июля 2019, 17:19

Власти не решают проблемы обветшавшего водопровода, безработицы и низких пенсий, заявили участники митинга в защиту деятеля КПРФ Павла Грудинина в Красном Сулине.

На центральной площади Красного Сулина собралось около 90 человек, в основном пенсионного возраста. На большом баннере, принесенном организаторами согласованного митинга, было написано требование прекратить политическое преследование членов КПРФ Павла Грудинина, Владимира Бессонова и Виктора Дреева. В конце митинга собравшиеся поддержали резолюцию с тем же требованием, передал корреспондент "Кавказского узла".

Павел Грудинин участвовал от Коммунистической партии Российской Федерации в президентских выборах 2018 года и тогда начал подвергаться травле, утверждает КПРФ. С подачи властей сейчас осуществляется попытка рейдерского захвата возглавляемого им предприятия "Совхоз имени Ленина", говорится в публикации на сайте партии от 18 мая. Сегодня на согласованном митинге в поддержку Грудинина, который прошел в Москве, были задержаны два человека, сообщило на своем сайте радио "Эхо Москвы".

При этом протестующие в основном говорили о своих и городских проблемах, прежде всего о проблеме с водоснабжением. Помимо того, что водоснабжение часто отключают, вода грязная и непригодна для питья, указали участники митинга.

Власти не обращают внимания на жалобы, отметил корреспонденту "Кавказского узла" выступавший на митинге представитель партии "Справедливая Россия" Григорий Петренко. "Мы обращались коллективно к президенту страны, просили его решить проблему с водой в городе, но ничего не изменилось. Раньше говорили что 80% труб пришли в негодность, сейчас говорят, что после того, как проложили новые трубы, износ составляет 60%. Но это не так. Большая часть труб просто закопана в земле и вода по ним не подается, их попросту не подключили. Едешь по городу, и видишь, как то в одном месте течет вода, то в другом. У нас с Соколовского водохранилища 50% процентов воды не доходит до конечного потребителя, она теряется из-за аварий на трубопроводах. Вторая проблема - качество воды. Мы обращались в Роспотребнадзор, и нам дали официальный ответ, что вода по химическому составу не может считаться питьевой водой. При этом она дороже, чем у тех же жителей Ростова, где вода хорошая", - отметил Петренко.

Участник митинга пенсионер Дмитрий Коваленко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что до этого работал в управлении "Кингкоула". "Раньше я мог ездить на пикеты в Гуково, но после сердечного приступа в Гуково ехать боюсь, поэтому пришел на митинг в Красном Сулине. Основной долг по зарплате мне уже выплатили, остались еще должны компенсационные выплаты. На митинг я пришел потому, что уровень жизни падает, в области закрылось большинство крупных предприятий, много шахт. По телевизору одно слышно: как оказываем помощь то Венесуэле, то Сирии. А нам кто поможет? При Советском Союзе мы, говорят, плохо жили, потому что кормили союзные республики. Уже много лет мы их не кормим, а жить стали хуже. Живем мы в нищете, все кругом дорожает, медицину развалили, а тут еще пенсионный возраст подняли", - сказал Коваленко.

Бывшие сотрудники "Кингкоула" в течение трех лет регулярно проводят пикеты в Гуково, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".

Другой протестующий, Леонид Калиниченко, проработавший в угольной промышленности 25 лет, пожаловался на низкую пенсию. "Сейчас я на пенсии, казалось бы, путешествуй на пенсии по миру, но путешествовал я 10 лет по Москве. В Красном Сулине все предприятия уничтожили, жить на пенсию очень трудно, поэтому пришлось работать в Москве, притом сразу на двух работах", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что уже не может работать из-за болезни.



Геннадий Комиссаров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что приехал на митинг с хутора Тацин, который находится в 25 километрах от райцентра. "Приехать меня заставила несправедливость и несбывшиеся надежды. Я хоть и на пенсии, но у меня проблема поднятия пенсионного возраста волнует. У меня есть дети, и я переживаю, что с такой медициной, с таким уровнем жизни до пенсии не доживут многие. Я считаю, что от митингов толк есть, но только должны выходить все люди. А когда нас приходит 100 человек, власти на нас внимания не обращают", - поснетовал активист.



Участник митинга Василий Платонов тоже приехал в райцентр за 70 километров. "Я живу на хуторе, и у нас вообще никакие вопросы не решаются, получаешь только отписки. Всю жизнь проработал учителем, и мне обидно смотреть на то, что сейчас происходит. У нас транспорт не ходит, чтобы приехать в ту же районную больницу. Я считаю, что митинги нужны, но на митинги должны приходить больше людей, а также должны приходить чиновники, слушать что говорят люди, и тут же отвечать", - отметил пенсионер корреспонденту "Кавказского узла".

Жить стало невыносимо, сказала, плача, участница митинга Наталья Владимировна. "Я год назад похоронила мужа, живу одна, воспитываю троих детей. Денег на жизнь не хватает. Обратилась за социальной помощью, мне отказали, сказав о том, что мне платят по потери кормильца 325 рублей 14 копеек. Я достала из кармана 300 рублей, положила на стол и предложила чиновнице прожить на эти деньги", - пожаловалась местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".