Жители Лермонтова потребовали отставки мэра

17 декабря 2019, 13:45

Около 150 противников строительства нитроцеллюлозного завода вышли сегодня в Лермонтове на митинг с требованием об отставке главы городской администрации Станислава Полуляха и его заместителя.

Как информировал "Кавказский узел", экологи и активисты собирают подписи против строительства в городе Лермонтове Ставропольского края завода по производству нитроцеллюлозы. Горадминистрация отказалась согласовать шесть заявок на митинги, а акцию протеста, запланированную на воскресенье, 15 декабря, предписала перенести на сегодняшний будний день. Городской суд Лермонтова признал это решение законным.

Митинг в центре Лермонтова, организованный региональным отделением КПРФ, начался в парке у монумента шахтерам-горникам в 10:15 мск. Протестующие развернули плакаты, на которых, в частности, потребовали отставки главы города Станислава Полуляха и его заместителя, начальника управления экономического развития Светланы Литвиненко. Когда один из выступающих потребовал отставки руководства города, участники акции поддержали его возгласами одобрения и аплодисментами.

Активисты также принесли на митинг плакаты "Долой вредные производства с территории КМВ" и "Господа правители, прислушайтесь к мнению народа!", передал корреспондент "Кавказского узла".

Люди собрались, несмотря на противодействие властей, указал организатор митинга секретарь районного отделения КПРФ Владимир Рябченко. "Мы подавали заявку на 300 участников. Но власти города сделали все, чтобы уменьшить количество протестующих. Вот разрешили митинг в будний день, а не в выходной, как мы просили. Но все равно много людей пришло – около 150 человек неравнодушных граждан", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Власти вводят горожан в заблуждение, утверждает соорганизатор митинга, первый секретарь Лермонтовского горкома КПРФ Александр Кузьмин. "Говорят, что инвестор [нитроцеллюлозного завода] ушел, но документы говорят об обратном. Нам не нужны такие руководители города. Требуем их отставки", - сказал Кузьмин.

Экологи считают, что химзавод в Лермонтове может поставить под вопрос курортный статус Кавминвод. Губернатор Ставрополья заверил, что возведение предприятия возможно только после положительной экологической экспертизы. 28 ноября компания "Химинвест" сообщила, что инвестор решил перенести стройку завода в другой регион. Однако активистов не устроило, что власти не отменили решение о выделении земли под строительство завода, и 9 декабря они обратились с соответствующим иском в суд.