Росприроднадзор сообщил о заполненных свалках в Ингушетии и Калмыкии

12 июля 2019, 16:31

Полигоны для твердых коммунальных отходов в Ингушетии и Калмыкии близки к заполнению, заявил Росприроднадзор.

По данным ведомства, предусмотренный проектом объем мусорных полигонов в Ингушетии исчерпан на 96%, а в Калмыкии на 88%. Росприроднадзор назвал эти регионы в числе пяти субъектов федерации с наиболее тяжелой ситуацией в этом плане.

Данные Росприроднадзора получены в результате анализа информации о более чем 3,7 тысячи объектов размещения отходов, включенных в госреестр. Из них полигонами для бытового мусора от жилого фонда является тысяча предприятий, передал сегодня ТАСС.

11 июля представитель Росприроднадзора Татьяна Кузнецова приняла участие круглом столе на тему: "Расширенная ответственность производителей в обращении с отходами". Ведомство предложило расширить ответственность производителей товаров, связанную с утилизацией упаковки. Кроме того, Кузнецова заявила о необходимости стимулировать раздельный сбор мусора потребителями. Способствующими этому мерами могут быть уменьшение тарифов на вывоз отсортированного мусора и частичный возврат средств за сдачу упаковки в переработку, сообщил 11 июля на своем сайте Росприроднадзор.

Ранее "Кавказский узел" писал, что после того как в Ингушетии было выявлено более 120 несанкционированных пунктов сбора мусора, в октябре 2015 года началось строительство трех полигонов твердых бытовых отходов в Карабулаке, Малгобекском и Сунженском районах. В 2017 году был открыт первый полигон твердых бытовых отходов в Сунже.

В Калмыкии все отходы свозятся на мусоросортировочный комплекс в Элисте, построенный в 2016 году. Мощность комплекса позволяет перерабатывать 100% поступающих отходов со всей республики, это порядка 100 тысяч тонн в год, заявил весной 2018 года исполнительный директор "Спецавтохозяйства" Дмитрий Зубко.