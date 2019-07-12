Мусорная свалка. Фото Елены Синеок, Юга.ру

12 июля 2019, 16:31

Росприроднадзор сообщил о заполненных свалках в Ингушетии и Калмыкии

Полигоны для твердых коммунальных отходов в Ингушетии и Калмыкии близки к заполнению, заявил Росприроднадзор.

По данным ведомства, предусмотренный проектом объем мусорных полигонов в Ингушетии исчерпан на 96%, а в Калмыкии на 88%. Росприроднадзор назвал эти регионы в числе пяти субъектов федерации с наиболее тяжелой ситуацией в этом плане.

Данные Росприроднадзора получены в результате анализа информации о более чем 3,7 тысячи объектов размещения отходов, включенных в госреестр. Из них полигонами для бытового мусора от жилого фонда является тысяча предприятий, передал сегодня ТАСС.

11 июля представитель Росприроднадзора Татьяна Кузнецова приняла участие круглом столе на тему: "Расширенная ответственность производителей в обращении с отходами". Ведомство предложило расширить ответственность производителей товаров, связанную с утилизацией упаковки. Кроме того, Кузнецова заявила о необходимости стимулировать раздельный сбор мусора потребителями. Способствующими этому мерами могут быть уменьшение тарифов на вывоз отсортированного мусора и частичный возврат средств за сдачу упаковки в переработку, сообщил 11 июля на своем сайте Росприроднадзор.

Ранее "Кавказский узел" писал, что после того как в Ингушетии было выявлено более 120 несанкционированных пунктов сбора мусора, в октябре 2015 года началось строительство трех полигонов твердых бытовых отходов в Карабулаке, Малгобекском и Сунженском районах. В 2017 году был открыт первый полигон твердых бытовых отходов в Сунже.

В Калмыкии все отходы свозятся на мусоросортировочный комплекс в Элисте, построенный в 2016 году. Мощность комплекса позволяет перерабатывать 100% поступающих отходов со всей республики, это порядка 100 тысяч тонн в год, заявил весной 2018 года исполнительный директор "Спецавтохозяйства" Дмитрий Зубко.

Примечание:

"Участники экоакции в Ингушетии с помощью хадиса призвали не загрязнять Сунжу", "Городская свалка горит в Карабулаке", "Жители Ингушетии выступили против сброса мусора на пахотные земли".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 июля 2019, 17:02

12 июля 2019, 16:34

12 июля 2019, 16:02

12 июля 2019, 15:52

12 июля 2019, 15:45

  • Замглавы СКЖД задержан по делу о крупной взятке

    Первый заместитель Северо-Кавказской железной дороги и замглавы одного из управлений перевозок подозреваются в том, что получили 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за беспрепятственное продвижение поездов коммерческой организации, сообщил сегодня Следком. Один из руководителей задержан силовиками.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии