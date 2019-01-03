Оппозиционеры указали на сложности "мусорной реформы" в Калмыкии

03 января 2019, 02:39

Мусор из районов Калмыкии перерабатывается в Элисте, а наладить его перевозку сложно из-за дороговизны, считает глава реготделения "Патриотов России". Повышение тарифов ударило по незащищенным слоям населения, сам способ расчета тарифов несправедлив, заявил руководитель калмыцкого отделения "Яблока".

Как писал "Кавказский узел", с 1 января в регионах юга России существенно выросли тарифы за сбор мусора. Так, в Волгоградской области с каждого жильца многоквартирного дома теперь будут взимать по 114,92 рубля, а с жильца частного дома - 113,25 рубля. В Адыгее, где тарифы выросли в 2,5 раза, тарифы составили соответственно 91,21 и 113,5 рубля.

Жители районов Калмыкии платят за вывоз мусора больше элистинцев

Элистинцы платят за сбор мусора по новой системе еще с октября 2018 года, а жители районных центров Калмыкии - с ноября, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве ЖКХ и энергетики республики. Представитель ведомства отметила, что вне административных центров районов эта услуга в 2018 году не оказывалась.

Согласно решению региональной службы по тарифам, жители многоквартирных домов Элисты платят вместо прежних 47-48 рублей по 61,78 рубля в месяц за каждого прописанного человека, в частном секторе тариф составляет 66,92 рубля. В районах плата выше и составляет 87,45 и 81,62 рубля соответственно. "Это связано с тем, что более 50% от суммы тарифа составляют транспортные расходы, то есть перевозка ТКО из районов в Элисту для обработки и захоронения", - приводятся слова главы службы по тарифам Светланы Доногрупповой в публикации на сайте правительства Калмыкии от 26 сентября 2018 года. Региональным оператором по вывозу мусора является ООО "Спецавтохозяйство", сообщили власти.

В районах Калмыкии предусмотрено строительство десяти мусороперегрузочных площадок, заявил весной 2018 года исполнительный директор "Спецавтохозяйства" Дмитрий Зубко. "Мусороперегрузочные площадки – это не полигоны и не свалки, а специальные территории временного накопления отходов. Уже отсюда машины с высоким коэффициентом прессования будут вывозить мусор на объекты сортировки, обработки и лицензированного захоронения", - говорит Зубко на видео брифинга, опубликованном на Youtube-канале РИА "Калмыкия" 27 марта 2018 года.

Все отходы свозятся на мусоросортировочный комплекс в Элисте, построенный в 2016 году. "Мощность мусоросортировочного комплекса позволит перерабатывать 100 процентов поступающих отходов со всей республики – это порядка 100 тысяч тонн в год", - сказал представитель "Спецавтохозяйства".

К концу 2018 года было построено пять межмуниципальных заасфальтированных площадок для сбора мусора, говорит министр ЖКХ и энергетики Калмыкии Нелли Ткачева на видео брифинга 25 декабря 2018 года, опубликованном в тот же день на Youtube-канале РИА "Калмыкия".

Она отметила, что для сельских жителей платежи будут начисляться не по количеству прописанных, как требует законодательство, а по количеству фактически проживающих. "В сельской местности у нас очень много прописанных, но по факту непроживающих – 27%", - пояснила министр. Кроме того, по ее словам, льготами смогут воспользоваться те, у кого плата за коммунальные услуги превышает 20% от общего дохода.

Батыр Мучаев: проблему несанкционированных свалок решить сложно

Председатель калмыцкого отделения партии "Патриоты России" Батыр Мучаев, неоднократно поднимавший в соцсетях и СМИ вопрос несанкционированных свалок, указал на то, что наладить вывоз мусора из районов Калмыкии будет проблематично. "В городе логистика налажена, так что новые правила будут действовать. А вот в районах, честно говоря, не знаю, как будет вопрос решаться – расстояние от некоторых населенных пунктов до Элисты достигает 300 километров. Бензин дорогой, с транспортом проблема. По идее, надо привлекать фирмы, которые специализируются на переработке мусора. Но у нас маленькая численность населения, а тарифы на электроэнергию огромные. В таких условиях вряд ли бизнес будет эффективным", - сказал Мучаев корреспонденту "Кавказского узла".

Проблемы со свалками остаются и в Элисте, отметил он. "В городе стихийных свалок стало заметно меньше, но в каждом микрорайоне и в каждом крупном частном жилом массиве есть своя, так сказать, «историческая» свалка, куда люди годами несут мусор. Огромные многолетние несанкционированные свалки есть и в районах. Еще одна проблема – нерадивые работники строительных фирм, которые бывают настолько наглыми, что вываливают мусор в районе «старого хурула» (недалеко от поселка Аршан в пригороде Элисты. - Прим. "Кавказского узла")", - добавил Батыр Мучаев.

Батыр Боромангнаев: реформа приведет к усилению протестных настроений

Принципиальная проблема новой услуги заключается в том, что тарифы за вывоз мусора определены без учета финансовых возможностей местных жителей, считает руководитель калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев. "В этой ситуации в очень невыгодном положении оказываются самые незащищенные слои населения, особенно многодетные сельские семьи. Этот норматив нужно было вводить постепенно, и не в расчете на количество прописанных, а исходя из каких-то других, более индивидуальных параметров", - сказал Боромангнаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он также указал на то, что сельские жители накапливают не так много мусора, как горожане. "Какую-то часть они сжигают, а большую часть органических отходов либо скармливают скоту, либо закапывают в почву для удобрения. Или взять какого-нибудь одинокого старика, который в силу возраста, состояния здоровья уже мало питается и ведет неактивный образ жизни. Сколько он скопит мусора за месяц?" - добавил политик.

Реформа ухудшает положение жителей Калмыкии, хотя открытые протесты маловероятны, полагает он. "Для городских жителей оплата вырастет не так сильно, как для сельских, поэтому в Элисте вряд ли будут активные протесты. Но, в любом случае, протестные настроения усилятся. Просто в районах они зачастую принимают другую форму. Например, слив информации оппозиционным СМИ или всякого рода бойкоты инициатив власти – это тоже проявления протеста. Открытые выступления возможны разве что в Целинном районе", - сказал Батыр Боромангнаев.

Глава регионального отделения экологической партии "Зеленые" Сергей Габунщин заявил корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает реформу в сфере сбора отходов. "Люди должны потихоньку привыкать правильно собирать и утилизировать отходы", - сказал он.