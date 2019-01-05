Ростовчане раскритиковали работу по вывозу мусора на фоне повышения тарифов

05 января 2019, 03:40

В первые дни января во дворах ростовских многоэтажек скопились мусорные завалы, а непроданные елки с 31 декабря брошены кучами на улицах, пожаловались жители Ростова-на-Дону. Чиновники возложили вину на задержки с вывозом мусора на автомобилистов.

Как писал "Кавказский узел", с 1 января в регионах юга России существенно выросли тарифы за сбор мусора. Согласно новым тарифам и нормативам, житель многоэтажного дома в Ростове-на-Дону будет платить за вывоз мусора 114,69 рубля ежемесячно, а житель частного дома - 116,18 рублей.

В Волгоградской области с каждого жильца многоквартирного дома теперь будут взимать по 114,92 рубля, а с жильца частного дома - 113,25 рубля. В Адыгее, где тарифы выросли в 2,5 раза, тарифы составили соответственно 91,21 и 113,5 рубля. Повышение тарифов на вывоз мусора в Калмыкии ударило по незащищенным слоям населения, считает руководитель республиканского отделения "Яблока".

С 1 января Ростовская область перешла на новую систему обращения с отходами. В первые два дня 2019 года на горячие линии министерства ЖКХ Ростовской области поступило 649 жалоб по вопросу вывоза мусора, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Основной причиной затруднений с вывозом твердых коммунальных отходов чиновники назвали недоступность проезда к контейнерным площадкам "из-за снега или припаркованных автомобилей". «Доступ к контейнерной площадке обязан обеспечить собственник земельного участка, на котором она расположена, в том числе, подъезд для мусоровывозящей техники. Все данные о невозможности подъехать к площадкам оперативно передаются в соответствующие администрации», - говорится в сообщении министерства ЖКХ от 3 января.

Ответственные за вывоз мусора компании будут наказаны за несвоевременную уборку отходов, заявил замглавы городской администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Владимир Сакеллариус 4 января. Он пригрозил недобросовестным исполнителям жесткими мерами, "вплоть до расторжения контракта", говорится в сообщении на сайте ростовской мэрии.

Мусор стремительно скапливается во дворах многоэтажек в новогодние выходные, баки переполнены, а отходы не вывозятся, хотя плата за вывоз мусора с января 2019 года существенно увеличена, пожаловались 2 января жители Волгограда.

Наличие острой проблемы с вывозом мусора в Ростове-на-Дону признала руководитель группы компаний «Чистый город» Полина Вергун. «Были выявлены площадки, с которых предыдущие перевозчики перестали вывозить отходы в последние дни декабря и увезли контейнеры для отходов, в результате чего там образовались серьезные завалы», - приводит ее слова 3 января пресс-служба мэрии.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Ростова-на-Дону сочли неудовлетворительной работу по вывозу мусора, обратив внимание на завалы в местах предновогодних елочных базаров. «Елки, которые продавали до вечера 31 декабря, просто выкинули, даже не утилизировали» - посетовал житель улицы Космонавтов Сергей.

«Непроданные елки лежат во многих местах кучами, противно это видеть. Мусор из контейнеров вывезли 2 января - могли бы и пустить дополнительные машины, 1 января пакеты ставили в несколько рядов рядом с баками», - заявила жительница Железнодорожного района города Людмила корреспонденту "Кавказского узла".

Ростовчанка Светлана Сорокина возмущена завалами мусора в своем дворе. «В моем дворе на улице Черевичкина мусорные контейнеры переполнены. Бомжи в помойке роются, собаки пакеты рвут и разбрасывают. Цену подняли, а никто не работает!», - сообщила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Житель микрорайона Чкаловский Максим Губарев тоже пожаловался на гору мусора близ дома. «Свалка выше баков, уже стало вонять. До конца года бывали перебои, но мусор всегда вывозили, и в праздники, и в выходные. Сейчас же получается и цену подняли, и не вывозят», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".