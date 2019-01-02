Волгоградцы пожаловались на горы мусора во дворах в новогодние праздники

02 января 2019, 20:22

Мусор стремительно скапливается во дворах волгоградских многоэтажек в новогодние выходные, баки переполнены, а отходы не вывозятся, пожаловались жители Волгограда. При этом с 1 января 2019 года плата за вывоз мусора существенно увеличена.

Плата за вывоз мусора повышена и введена в перечень коммунальных платежей

С 1 января вывозом мусора в Волгограде занимается оператор "Управление отходами Волгоград". При этом ежемесячная плата за вывоз мусора в Волгоградской области с каждого жильца многоквартирного дома составляет 114,92 рубля, с жильца частного дома - 113,25 рубля, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в комитете тарифного регулирования Волгоградской области.

До введения новой системы тарифов не было единого подхода к их начислению, отметили в комитете. В 32 муниципальных образованиях выплаты начислялись с учетом лишь площади помещения, а в 160 муниципалитетах - в расчете на человека. При этом суммы в квитанциях порой отличались в несколько раз, отметил сотрудник ведомства.

"Тарифы на вывоз мусора были разные, все зависело от управляющей компании. Где то люди платили 90-100 рублей, в некоторых местах управляющие компании брали в районе 70 рублей за квартиру", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального отделения "Зеленого патруля" Ярослав Князев.

По его словам, принципиальная разница изменений состоит в том, что ранее плата за вывоз мусора не входила в перечень коммунальных платежей. "Теперь за неуплату за вывоз ТБО мы будем отвечать, как за неуплату ЖКХ", - пояснил активист.

В среднем каждый житель области будет платить по новым тарифам в три раза больше, отметил он. "Если Волгоград о реформе информирован, то область информирована плохо, это недоработка регоператора. Социальная напряженность возникнет, когда людям начнут приходить счета. Ближе к марту пойдет волна. Это будут многодетные - в некоторых семьях по девять детей. Будут возмущены и старики. У многих дети уехали на заработки. Получается, старики будут платить и за детей. Они будут бегать за справками, доказывая, что дети с ними не живут, чтобы сделать перерасчет платежей", - спрогнозировал глава "Зеленого патруля".

23 декабря 2018 года шестеро пикетчиков в Волгограде потребовали от властей сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги, в том числе на вывоз мусора. Они заявили, что повышение тарифов на фоне низких пенсий и уровня бедности недопустимо.

Волгоградцы рассказали о мусорных завалах

Сегодня пользователи соцсетей пожаловались на завалы мусора в волгоградских дворах. "За 115 рублей с человека нужно вагоны тащить, а не праздновать. Где новые хваленые мусорособирающие машины?" - написал пользователь соцсети "ВКонтакте" Вячеслав-Евро Черкесов.

"У нас во дворе 31 декабря увезли баки и оставили один контейнер. В итоге весь мусор на земле уже лежит!" - пожаловался в группе "Новости Волгограда" волгоградец Артем Барзиков. "У нас во дворе уже и баков почти не видно. Сегодня не глянула - может, чудо свершилось?" - написала Наталья Путенихина. Жители улиц Еременко и Хользунова опубликовали в этой группе фотографии с заваленными мусором баками.

"Новый оператор по вывозу мусора прям-таки взял быка за рога", - отметил пользователь Сергей Головков в группе "Волгоград", где сегодня были опубликованы фото не вывезенного мусора в Красноармейском районе города. "Ребята, такая картина по всему городу", - отметил Алексей Таганов. С ним согласились и другие комментаторы.

"Сегодня наблюдала картину из окна в 7 утра. Подъехал мусоровоз к помойке. Руками собрали часть мусора вокруг баков, покидали в кузов и уехали. К обеду картина стала такой же плачевной, как и вчера(( Баки как стояли заваленные, так и стоят. Вчера пыталась дозвониться по горячей линии. 40 минут слушала музыку))", - рассказала в комментариях к той же записи Елена Пантелеева.

Территориальная схема вывоза отходов, задействованная января, разрабатывалась с учетом объемов мусора, образующихся в разных муниципалитетах, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

В Волгоградской области действуют пять полигонов твердых коммунальных отходов - в Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске и Светлоярском районе, в этом году откроется еще одна свалка на территории Светлоярского района, сообщил сотрудник ведомства.

Напомним, что в июле 2017 года в Кировском районе Волгограда началась ликвидация свалки. Отходы вывозили на пруд-накопитель синтетических жирных кислот в Светлоярский район. Местные жители потребовали разобраться в обстоятельствах переноса свалки и неоднократно проводили акции протеста против ухудшения экологической ситуации в их районе.