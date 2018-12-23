Волгоградские активисты выступили против роста тарифов ЖКХ

23 декабря 2018, 20:06

Шестеро пикетчиков в Волгограде потребовали от властей сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги и прекратить участие России в военных действиях. Они заявили, что повышение тарифов на фоне низких пенсий и уровня бедности недопустимо.

Одиночные пикеты провели сегодня Владимир Васильченко, Тома Гродникова, Наталья Дорожнова, Владимир Тельпук, Галина Тихенко и Галина Заболотнева. Они вышли с плакатами, на которых были написаны требования остановить рост тарифов ЖКХ, "оставить в покое Украину", сменить власть.

Тома Гродникова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что впервые принимает участие в пикете.

"Федеральные СМИ пишут, что в России более 22 миллионов людей находятся за чертой бедности. Вместо того, чтоб поднимать пенсии и МРОТ, у нас поднимают тарифы. Моя пенсия составляет 8535 рублей, при этом трудовой стаж выработан. Из нее примерно половина уходит на коммунальные услуги. Люди после 55 начинают болеть, ежемесячная статья расходов пенсионеров – это аптеки и больницы. Бесплатной медпомощи сейчас практически нет", - рассказала Гродникова.

По ее мнение, подобные акции могут "сделать принципиальный поворот в мышлении людей".

"Наше поколение было приучено к тому, что нельзя иметь свое мнение, мнение было общим. Такие пикеты говорят о том, что у нас есть личное мнение. Если люди научатся мыслить самостоятельно, общество станет другим. В совокупности пикеты, митинги, общение с людьми могут привести к тому, чего мы все ждем", - считает она.

Пикетчица рассказала, что одна из прохожих отреагировала на плакат "Хочу как в Париже!". "Она выразила свое опасение по поводу забастовок как в Париже, в то же время сказала, что ее не устраивает ее жизнь – низкая зарплата, пенсия 9800 при стаже в 40 лет, не устраивают наши цены и тарифы на коммуналку. Одни мужчина сказал, что не верит в митинги, потому что мы для власти никто", - рассказала Гродникова.

Владимир Васильченко отметил, что с нового года в платежках по ЖКХ появится новая строка – за вывоз мусора, "плата для населения будет высокой". "Это почти геноцид", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Васильченко, он пытался согласовать пикет в защиту 31 статьи и Конституции на 31 декабря, однако администрация отказала в проведении акции в центре города, сославшись на то, что в это время будут работы по благоустройству.

"Ни разу за девять лет проведения акции 31 числа после обеда не было никакой уборки, - сказал Васильченко. - При этом Путин на пресс-конференции сказал, что люди могут выражать свое мнение. Но еще не было случая, чтобы власть была наказана за запрет пикетов".

Васильченко отметил, что активисты проведут 31 декабря одиночные пикеты.

За пикетами наблюдали несколько активистов. Одна из них, Нина Штукатурова, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает требования пикетчиков. "Здесь стоят с разными требованиями – не трогать Украину, остановить рост цен, - сказала она. – Включишь телевизор – оттуда льются призывы по поводу Украины, которые только обостряют наши взаимоотношения. В Волгограде тем временем творится запредельное – тарифы растут, квартплата увеличивается, а пенсии и зарплаты нет. При средней пенсии 8-10 тысяч квартплата составляет 5-6. Как выживать на 4 тысячи?".

Владимир Тельпук, стоявший с плакатом "Хочу как в Париже", заявил корреспонденту "Кавказского узла", что его плакат "ни к чему не призывает, но показывает, что рабочие Франции с помощью митингов добились, чтобы президент перед ними извинился, были отменены налоги, которые протестующие считали завышенными". "То есть рабочие Франции добились своих законных требований путем митингов и забастовок, - сказал Тельпук. – В нашей стране, к сожалению, так не получается. Мы стоим, чтобы показать людям, что в нашей стране есть люди, которые не согласны с действующей властью".

Галина Тихенко заявила корреспонденту "Кавказского узла", что "против углубления интеграции, предложенной Путиным Лукашенко". "Я не хочу, чтобы с Белоруссией было, как с Украиной", - сказала она, отметив, что она "за суверенитет Белоруссии".

Большинство прохожих осудили требования пикетчиков. Пенсионер Виктор Алексеевич заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "частично согласен с требованиями про Украину". "Надо было не допускать военного конфликта. Это надо было решать в рамках мирного договора", - сказал он.

"Кавказский узел" писал, что волгоградские активисты регулярно проводят одиночные пикеты против политики правительства России. Они выступают, в частности, против военных действий России и пенсионной реформы. 16 декабря пикеты с такими требованиями провели двое активистов.