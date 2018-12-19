Суды поддержали жителей аварийных домов в Калаче-на-Дону

19 декабря 2018, 23:38

Волгоградский областной суд признал незаконным выселение жительницы Калача-на-Дону Елены Масютиной из дома, признанного властями города аварийным. Калачевский райсуд постановил возобновить подачу тепла в четыре аварийных дома, в которых остались жильцы.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 ноября трое жителей Калача-на-Дону провели одиночные пикеты против выселения их из аварийных домов. Протестующие заявили, что решение о признании их домов аварийными было неправомерным. Одна из участниц пикета Елена Масютина рассказала "Кавказскому узлу", что купила квартиру в доме №9 по улице Маяковского в 2006 году, сделала в ней ремонт и не считает свой дом аварийным.

5 декабря на пикеты с требованием отменить решение о признании аварийными несколько жилых домов и восстановить в них подачу тепла и воды вышли уже 19 жителей Калача-на-Дону. Они заявили, что в оставленных жильцами квартирах выбивают окна, вскрывают двери и срезают батареи. 13 декабря Калачевский райсуд провел выездное заседание по иску прокуратуры в интересах жителей. Очередное заседание суда было назначено на 19 декабря с тем, чтобы на процесс пришли представители администрации города, МУП "Калачжилэксплуатация" и МУП "Калачтеплосервис".

Заседание Волгоградского областного суда по делу жительницы Калача-на-Дону Елены Масютиной состоялось сегодня.

"Прокуратура подала определение о том, что Калачевский суд незаконно вынес решение о выселении меня и моего ребенка, поскольку мы не давали своего согласия, не было уведомлений, не было ранее достигнутого соглашения. Областной суд сегодня отметил решение Калачевского суда", - сообщила Елена Масютина корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина добавила, что "теперь мы останемся в доме, пока нам не предоставят благоустроенную квартиру".

Калачевский районный суд также сегодня принял решение в пользу жителей аварийных домов, в которых отключили отопление, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавшая в суде Татьяна Педан.

"Суд сегодня постановил немедленно исполнить требование прокуратуры и подключить тепло в четыре дома по адресам Маяковского, 8 и 9 и Октябрьская, 262 и 264", - сказала она.

Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина подтвердила "Кавказскому узлу", что "суд удовлетворил иск прокурора Калачевского района к МУП "Калачжилэксплуатация" и МУП "Калачтеплосервис", а также к администрации Калачевского городского поселения в части того, что они не предпринимали мер по предоставлению собственникам жилых помещений услуги по отоплению".

"Второе требование было обязать подключить дома к централизованному отоплению и подать тепло. По нашему требованию решение суда обращено к немедленному исполнению", - добавила Чередина.

Подача отопления в аварийные дома пока не возобновлена, уточнили вечером корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

Дома в Калаче-на-Дону были признаны аварийными еще в 2006 году, однако в 2010-2012 годах их газифицировали, заменили кровлю, электропроводку, облицевали кирпичом и только после этого включили в программу переселения, сообщили жители в ходе пикетов 5 декабря. "В основу заключения межведомственной комиссии от 1995 года о признании аварийными домов по ул. Октябрьская, Революционная, пл. Павших Борцов, Дзержинского, Маяковского в г. Калач-на-Дону легло лишь визуальное обследование, так как за один рабочий день комиссия обследовала 38 домов", - говорится в принятой пикетчиками резолюции.

Житель аварийного дома по ул. Октябрьской, 262 Павел Пристансков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ответчики в суде обосновали отказ подать тепло в аварийные дома, "в которых осталось мало жильцов", экономической нецелесообразностью.

Мужчина рассказал, что отопление в его доме отсутствует с начала отопительного сезона в октябре, поэтому с наступлением холодов он использует электрический обогреватель, потому что "температура ночью уже приближается к минус 10".

По его словам, он проживает в квартире с братом, и им так и "не было предоставлено равноценное жилье".

Проживающая в доме №264 по ул. Октябрьской Наталья Бородина рассказала, что они с мужем намерены переехать на дачу и уже начали делать для там печку, а пока "жили то у друзей, то у родителей".

Елена Масютина рассказала, что обогревается камином. Она также отметила, что по ночам скитается с ребенком "то у друзей, то у родителей".

Отключение отопления в зимний период в аварийном доме, в котором еще проживают люди, незаконно, заявил адвокат Юрий Бенгардт.

"Согласно ст. 32 Жилищного кодекса РФ собственник до заключения соглашения об изъятии, либо до решения суда может владеть, пользоваться и распоряжаться жилым помещением в соответствии с его назначением. Отключив же людям отопление, их оставили в опасности", - отметил он.

По состоянию на 23.30 мск на сайтах городской администрации Калача-на-Дону, администрации Калачевского района и Волгоградской области, а также прокуратуры Волгоградской области нет комментариев относительно решения суда и информации о подключении аварийных домов к отоплению.