Двое волгоградских активистов провели пикеты против войны с Украиной

16 декабря 2018, 22:19

Двое жителей Волгограда на одиночных пикетах потребовали не допустить военных действии с Украиной. Они вышли с плакатами "А на войну деньги есть?" и "Война с Украиной – безумие нашей власти".

Одиночные пикеты провели сегодня у Центрального рынка Владимир Тельпук и Владимир Васильченко с 14.00 до 16.00 по местному времени (с 13.00 до 15.00 мск).

"Мы считаем, что в любой момент может начаться война с Украиной, - сказал Владимир Тельпук корреспонденту "Кавказского узла". - Мы вышли выразить свой протест против нагнетания предвоенной обстановки. Народ реагирует по-разному. Некоторые нас приветствуют, некоторые крутят у виска, некоторые высказываются, что мы ни с кем не воюем, "потому что по телевизору об этом не говорят"".

По словам Тельпука, сотрудник полиции сфотографировал пикетчиков. "Никаких нареканий у полиции не было", - сказал активист.

"Кавказский узел" писал, что волгоградские активисты регулярно проводят одиночные пикеты против политики правительства России. Они выступают, в частности, против военных действий России и пенсионной реформы. 12 декабря пикеты с такими требованиями провели семеро активистов. 15 декабря одна активистка выступила на пикете за сменяемость власти.