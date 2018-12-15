Ольга Карпухнова на одиночном пикете в Волгограде. 15.12.2018 г. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

15 декабря 2018, 17:08

Волгоградская активистка на пикете потребовала сменяемости власти

Пикет жительницы Волгограда Ольги Карпухновой с требованием сменяемости власти в России прошел сегодня без инцидентов.

Акция прошла в центре города, на аллее Героев, с 13.30 до 15.30 по местному времени (с 12.30 до 14.30 мск).

На акции активистка потребовала сменяемости власти в стране. По ее словам, "пикет имел очень большой успех". "Как только я встала около дороги, стали сигналить машины, водители общественного транспорта, люди откликались моментально. Один мужчина спросил: "Где расписаться?". Молодежь говорит, что боится выходить с протестом. Рабочие, которые занимались уборкой территории, также подходили ко мне, и сказали, что поддерживают", - заявила Ольга Карпухнова корреспонденту "Кавказского узла".

За пикетом наблюдали полицейские и казаки. Сотрудник полиции записал личные данные пикетчицы.

"Кавказский узел" сообщал, что волгоградские активисты регулярно проводят одиночные пикеты против политики правительства России. Они выступают, в частности, против военных действий России и пенсионной реформы. 12 декабря пикеты с такими требованиями провели семеро активистов.

Примечание:

"Пикетчик в Волгограде потребовал не закрывать "Красный Октябрь"", "Волгоградские активисты потребовали прекратить военный конфликт с Украиной", "Конфликт пикетчицы и прохожей в Волгограде обернулся заявлением в полицию".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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