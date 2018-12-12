Активисты на пикете напомнили волгоградцам о конституционных правах

12 декабря 2018, 22:27

Семеро активистов провели в Волгограде одиночные пикеты с требованиями соблюдать положения Конституции России. Статьи о гарантированной свободе собраний, сменяемости власти и свободе религиозных убеждений в России не соблюдаются, заявили пикетчики.

Одиночные пикеты, приуроченные к 25-летию Конституции России, провели сегодня в центре Волгограда семеро активистов. Владимир Васильченко, Галина Тихенко, Наталья Дорожнова, Ольга Макарычева, Елена Шеина, Галина Заболотнева и Ольга Карпухнова проводили пикеты в течение часа на проспекте Ленина, сообщил присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

Активисты держали плакаты: "Граждане РФ имеют право проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования - 31 ст. Конституции", "Путин, хватит переписывать Конституцию под себя!", "Материнство и детство, семья находятся под защитой государства - Конституция РФ, ст. 38", "Попирание Конституции имеет целью захват власти", "Захват власти преследуется по закону = - Конституция РФ, ст.3".

Организатор волгоградских акций "Стратегия-31" Владимир Васильченко держал плакат с требованием соблюдения 31-й статьи Конституции.

Статья 31 Конституции устанавливает, что "граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование".

"Мэрия девять раз отказала нам в согласовании акции в защиту 31-й статьи Конституции. Я не догадался дописать на плакате, что также выступаю в защиту Льва Пономарева, который как раз и пострадал за свободу собраний. Губернатор Волгоградской области не ответил ни на одно письмо, с которым я к нему обращался. Я оспариваю отказы мэрии в суде, суд отказывается вызывать на заседания мэра. Мэрия отказывает в согласовании под предлогом уборки, но ни разу за все время проведения акций 31-го числа в городе не было уборки. 31 декабря мы также планируем провести акцию", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Васильченко также держал плакат с цитатой 35-й статьи Конституции, в которой говорится о праве собственности. Как пояснил активист, он являлся вкладчиком Сбербанка СССР и потерял свои сбережения. "Мы имеем право собственности, в том числе на наши вклады, которые нам отказались вернуть. В нынешних деньгах я потерял 3 миллиона 200 тысяч рублей", - отметил пикетчик.

Активистка Ольга Макарычева вышла на пикет по случаю дня рождения Конституции, чтобы "лишний раз напомнить людям о ее существовании".

"Конституция у нас хорошая, если бы ее еще выполняли! Если говорить о материнстве, то детские пособия крайне недостаточны, о какой защите материнства можно говорить? Я также хотела написать плакат о религии, но не успела. Россия – светское государство, но в школах идет уклон в православие. Почему в православие? Почему [организуют] гонения на Свидетелей Иеговы? У нас все религии едины, все религиозные организации и объединения равны перед законом. Это 14-я статья Конституции, она нарушается. Преследование по религиозным мотивам недопустимо", - заявила пикетчица корреспонденту "Кавказского узла"

Двое прохожих, мужчина и женщина, раскритиковали позицию Ольги Макарычевой. Вступив в дискуссию с активисткой, они обвинили пикетчиков в "дестабилизации обстановки". "Путин укрепляет обороноспособность страны. Я не за Путина, но я против всех остальных, кто после него придет. Вот придет после Путина кто-то, тогда посмотрите", - заявила прохожая.

Пикетчица Наталья Дорожнова объяснила свое участие в акции несогласием с политикой Путина. "Он уже несколько сроков находится у власти, а по Конституции этого делать нельзя, можно быть не более двух сроков подряд. Две пенсионерки раскритиковали меня, они защищают Путина. Прохожий мужчина жаловался, что ему нечем платить за квартиру и за дачу", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Цель акции - показать людям, что их права, гарантированные Конституцией, нарушаются, заявила активистка Елена Шеина.

"Мы даже сегодня рядом не можем стоять с плакатами: должны спросить на это разрешение у администрации, но не факт, что разрешат. Я считаю, что это прямое нарушение Конституции. Захват власти также запрещен Конституцией. Один человек не может быть президентом дольше двух сроков. Конституция – это основной закон, мы должны жить по нему, но Конституция сейчас попирается, нарушается каждая статья", - заявила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Елена Шеина держала плакат "Свободу Льву Пономареву". Двое проходивших мимо мужчин отметили, что не знают, кто это.

77-летний руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев был признан виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади в столице (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ). Согласно фабуле административного дела, к участию в мероприятии правозащитник призвал, "репостнув" в своем "фейсбуке" запись об акции. 7 декабря Мосгорсуд отказался отменить административный арест Льва Пономарева за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия, однако сократил его с 25 до 16 суток. Шесть активистов провели 9 декабря одиночные пикеты в Волгограде, потребовав освободить Льва Пономарева и сократить расходы России на войну.

Сотрудники полиции проверили документы у одной из пикетчиц, Ольги Карпухновой. Карпухнова держала плакат "Лихачев! Если не нравится Конституция, уходи сам!" (Виталий Лихачев является главой администрации Волгограда. - Прим. "Кавказского узла"). Как пояснила активистка, власти Волгограда ни разу не согласовали оппозиционерам митинг, нарушая тем самым 31-ю статью Конституции и право жителей города на выражение мнения.

"Мы имеем права только на бумаге, а фактически мы прав не имеем. Я выкладываю фото с наших акций, многие люди лайкают, но пишут, что боятся выходить на улицы из опасений быть уволенными. Люди говорят мне, что боятся наступления нового года из-за повышения цен", - отметила активистка.

Участница пикетов Галина Заболотнева также выразила несогласие с заявительным порядком проведения акций. "Пока люди о правах не заявят, с ними считаться не будут, что мы и наблюдаем сейчас. По Конституции мы социальное государство, нам гарантировано право на бесплатное образование и здравоохранение, но на деле это не так. Конституция как основной закон жизни нашей страны очень важна", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла" пикетчица Галина Заболотнева.

Две женщины внимательно наблюдали за пикетом Заболотневой. Одна из них сообщила, что согласна с активисткой, а другая затруднилась прокомментировать требования пикетчицы. Проходивший мимо молодой человек согласился с пикетчиками, заявив, что власти и президент не считаются с требованиями Конституции.

"Кавказский узел" писал, что группа волгоградских активистов регулярно проводит одиночные пикеты против политики правительства России. Они выступают, в частности, против военных действий России и пенсионной реформы. 2 декабря пикеты с такими требованиями провели пять активистов.