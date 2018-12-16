Участники пикета в Волгограде потребовали сдержать рост цен

16 декабря 2018, 19:24

Власти Волгограда должны отказаться от повышения платы за проезд в общественном транспорте до 25 рублей, а правительство обязано остановить рост цен на коммунальные услуги, продукты питания и бензин, заявили участники пикета левых сил в Волгограде.

Пикет левых активистов проходил на проспекте Металлургов в течение полутора часов. Организатором сегодняшней акции в Волгограде выступило региональное отделение партии "Рот Фронт", на пикете присутствовали также активисты движения "Левый фронт". Участниками массового пикета стали десять человек, хотя власти согласовали акцию численностью до 15 человек, сообщил представитель партии Роман Кирчук корреспонденту "Кавказского узла".

Помимо флагов обеих организаций, участники пикета держали плакаты: "Ильич, вставай! Буржуи обнаглели", "Залог успешной работы "Красного Октября" - национализация металлургического комбината", "Повышение пенсионного возраста, свертывание бесплатной медицины, коррупция всех властных структур, повышение цен на услуги ЖКХ, повышение цен на продукты, повышение цен на бензин" и другие.

«У нас даже не требования, а попытка донести до населения, что ситуация в стране и в регионе ухудшается, и если не протестовать, то будет становиться все хуже. С 1 января в Волгограде повысятся цены на проезд в общественном транспорте на целых 5 рублей. Я в Волгограде живу с 2008 года, тогда проезд стоил 8 рублей, а с 1 января 2019 года – 25 рублей. Цена повысилась за 10 лет в три раза, а зарплаты втрое никак вырасти не могли. Кроме того, на 2019 год запланировано повышение налогов, пенсионного возраста и тарифов на услуги ЖКХ, они будут повышаться дважды", - пояснил Роман Кирчук.

Активист также указал на обсуждаемое в Госдуме предложение о социальной норме потребления электроэнергии. "Если закон примут, будет очень маленький лимит на семью в месяц. [В пределах этого лимита] люди будут платить как сейчас, но если превысишь лимит, будешь платить значительно больше", - заявил Кирчук.

В сентябре 2018 года вице-премьер Дмитрий Козак одобрил предложения Минэнерго и Минэкономразвития о введении социальной нормы потребления для населения. Срок исполнения поручений о проработке введения соцнормы — 15 января 2019 года, говорится в материале "Коммерсанта" от 2 октября. 20 ноября предложение правительства о социальной норме потребления электроэнергии обсуждалось в комитете Госдумы по энергетике, говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Участник акции, пенсионер Николай Попов пожаловался на высокие коммунальные платежи. По словам Попова, он живет в трехкомнатной квартире и платит зимой около 10 тысяч рублей. "Я военный пенсионер, субсидий у меня нет. В следующем году буду платить больше примерно на 4 тысячи. В результате прибавки НДС на 2% продукты питания уже подорожали, а с 1 января будет очередное повышение цен", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Попов, который до пенсии был специалистом по банкротствам, считает правильными действия региональных властей в отношении комбината "Красный Октябрь".

"Начиная с 1990-х годов, завод по итогам приватизации поделился на шесть юридических лиц, все они поочередно стали банкротами. Нынешнее банкротство "Красного Октября" - девятое по счету. Завод сейчас в стадии банкротства. Губернатор правильно делает, что ищет пути [сохранения] предприятия, другое дело, что собственник завода должен быть определен путем электронных торгов", - сказал Николай Попов.

8 ноября Арбитражный суд в Волгограде признал металлургический комбинат "Красный Октябрь" банкротом. Перед рабочими комбината возник долг по зарплате, но 20 ноября руководство "Красного Октября" отчиталось о том, что все деньги выплачены. Владелец предприятия Дмитрий Герасименко, объявленный в международный розыск по обвинению в хищении кредита, называет целью своего уголовного преследования и банкротства комбината рейдерский захват "Красного Октября". 14 декабря сторонник Навального Виталий Мордовцев потребовал не закрывать металлургический комбинат "Красный Октябрь", а рабочие предприятия сообщили, что получили уведомления о возможном сокращении.

Участник пикета Александр Пономарев заявил, что работает на комбинате "Красный Октябрь". "Я за национализацию основных стратегических предприятий, чтобы все они принадлежали государству, а государственный строй был близок к Советскому Союзу", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам мужчины, он "ничего не слышал" об увольнениях сотрудников комбината на фоне банкротства, но 14 декабря "после долгих простоев, наконец, включился в работу СПЦ-2". "Он дает жидкую сталь, сегодня уже третий день, как работает печь №6, это обнадеживает", - сказал участник пикета.

Вопросы повышения цен и коммунальных тарифов Пономарев назвал второстепенными для себя, однако отметил, что "квартплата каждый месяц растет".

По итогам пикета активисты приняли резолюцию с требованиями снижения цен на бензин, тарифов на услуги ЖКХ и отмены решения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

"Сейчас стоимость самого дешевого 95-го бензина составляет 43,8, прогнозируется повышение цены примерно на три рубля. Бензин – это кровь экономики, который потянет за собой все остальное: проезд в маршрутках, логистику, стоимость продуктов. Мы требуем не просто остановить рост цен на бензин, но и снизить цену. Зарплата моя не поднимется, деньги на бензин я возьму из бюджета семьи», - пояснил представитель "Левого фронта" Сергей Инталев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Инталева, он живет в двухкомнатной квартире и платит за коммунальные услуги ежемесячно 3900 рублей. "С нового года квартплата поднимется на 4 процента. Я думаю, что введение социальной нормы на электроэнергию для населения связано с необходимостью вытаскивать предприятия из долговых ям, и за это будет платить население", - сказал активист.

Трое школьников из Волжского, приехавшие на соревнования в "Царицынскую оперу", взяли у пикетчиков листовки. "Нас привлекли острые темы – [инициатив] правительства, цен, повышения пенсионного возраста. Я родился в довольно обеспеченной семье, но я знаю, как обстоят дела у моих соседей, им дорого платить. Почти весь подъезд состоит из людей пенсионного возраста. Мой отец председатель дома, к нему постоянно приходят жаловаться на то, что приходится платить все новые и новые платежи", - сказал один из подростков корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Людмила Александровна также заинтересовалась темами пикета. "С Нового года все удивятся тому, какие там будут цены. На все услуги ЖКХ тарифы вырастут на 1,7%", - заявила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам пенсионерки, заплатила за свою двухкомнатную квартиру в декабре 5300 рублей. "Для пенсионеров это очень дорого, плюс цены уже начали расти на все, не дожидаясь Нового года. Неделю назад яйца были 61 рубль, сейчас 71. Вчера батоны подорожали на 2 рубля, уже объявили о подорожании проезда".

За акцией наблюдали трое полицейских, рядом с местом акции дежурила полицейская машина. Пикет завершился без задержаний.

В связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% правительство России приняло решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на уровне 1,7%, обеспечивающем учет повышения НДС. Таким образом, тарифы на коммунальные услуги будут увеличены на 1,7% с 1 января 2019 года, сообщил ранее Комитет тарифного регулирования Волгоградской области.

"Обращаем внимание, что величина тарифов на коммунальные услуги без учета НДС, а также не облагаемые НДС с 1 января 2019 года не меняется, тарифы меняются на величину ставки НДС", - говорится в сообщении, опубликованном 12 декабря на сайте правительства Волгоградской области.