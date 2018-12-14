Пикетчик в Волгограде потребовал не закрывать "Красный Октябрь"

14 декабря 2018, 16:10

Сторонник Навального Виталий Мордовцев провел одиночный пикет, призвав не доверять обещаниям властей о дальнейшей работе металлургического комбината "Красный октябрь". Рабочие волгоградского завода сообщили, что получили уведомления о возможном сокращении.

Как информировал "Кавказский узел", 8 ноября Арбитражный суд в Волгограде признал металлургический комбинат "Красный Октябрь" банкротом. Перед рабочими комбината возник долг по зарплате, но 20 ноября руководство "Красного Октября" отчиталось о том, что все деньги выплачены.

Владелец предприятия Дмитрий Герасименко объявлен в международный розыск по обвинению в хищении кредита. Он заявил, что его уголовное преследование и введение процедуры наблюдения были организованы для рейдерского захвата предприятия.

Сторонник Навального Виталий Мордовцев провел сегодня одиночные пикеты у комбината "Красный октябрь" и театра "Царицынская опера", где прошло торжественное собрание по случаю 120-й годовщины первой плавки металла на "Красный октябрь". Пикеты продолжались с 11:40 до 13 часов (10:40 - 12:00 мск).

"Мы решили заступиться за рабочих. К тому же, у нас есть знакомые, которые там работают, и рассказывают, что там происходит. У меня нет подтверждений, но по рассказам, им платят черную зарплату без вычета налогов и потихоньку увольняют по надуманным причинам. Плюс, они там не работают, а красят стены, подметают, то есть производство уже не ведется. Мы решили показать рабочим, что они не одни, ситуация будет предана огласке, так как у них есть право на забастовку, гарантированное 37 статьей Конституции и 409 статьей Трудового кодекса", - пояснил пикетчик корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, пикет у здания комбината вызвал интерес. "Многие рабочие, которые проходили мимо, когда мы стояли у завода, отзывались положительно об акции. Они говорили, что надо что-то делать. Пара человек отозвалась негативно. Как я понял, они против такого способа выражения своего мнения, они хотят конкретных действий - например, писать губернатору", - рассказал Мордовцев.

Собрание в театре посетил и Андрей Бочаров. Мордовцев стоял с плакатом "Губернатор, не пили завод!". "Когда я встал напротив «Царицынской оперы», как раз выходил губернатор и садился в машину. Он меня увидел и улыбнулся, а я плакат поднял вверх. Он сел в машину и уехал. Я доволен, что мой посыл был доведен до губернатора", - сказал активист.

Идея проведения пикета была поддержана на волонтерском собрании в волгоградском штабе Алексея Навального, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель штаба Евгений Кочегин. "На заводе сейчас сложная ситуация. Мы знаем, что там платят либо черным налом либо не платят вообще, идут сокращения. В СМИ публикуют статьи, что губернатор обещал сохранить завод, но, скорее всего, его закроют, как и предыдущие предприятия. Пикет был направлен на людей, чтобы показать им, что доверять губернатору нельзя. Это был и посыл губернатору. Все говорит о запланированном развале предприятия", - сказал Кочергин.

О том, что мотивирует молодых активистов работать в штабах Навального на юге России, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". Новости о деятельности сторонников Навального в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

Рабочие "Красного октября" сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что получили уведомления о возможном увольнении. "Руководством предприятия, возглавляемым конкурсным управляющим, в настоящее время предпринимаются конкретные меры, направленные на уточнение требований кредиторов, на возврат и сохранение имущества предприятия, а также иные действия по стабилизации ситуации на предприятии", - отмечается в уведомлении, подписанном конкурсным управляющим Сергеем Харченко.

В таких уведомлениях "нет ничего страшного", считает работник комбината Дмитрий. "Это связано с перерегистрацией предприятия. Мы это уже проходили, когда был завод, а стал комбинат. Тогда одним днем всех уволили, потом тут же приняли. Зарплату за ноябрь нам дали на том же уровне, что и в прошлом месяце, несмотря на то, что цех стоял. Нас ознакомили, что комбинат банкрот, такое уже было", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он подтвердил, что комбинат не работает. "Как только проблемы все уладят, так сразу заработает. Можно сказать, что мы не работали весь месяц. И сейчас не работаем – порядок наводим. И все равно заплатили. Конечно, мы ждем лучшего", - сказал рабочий.

"Администрация обязана должна была уведомить рабочих, что завод банкрот. Нас уведомили, что увольнение возможно, но не обязательно. Ситуация на предприятии непонятная. Останавливаем начальников в коридорах, в цеху - они только разводят руками и говорят, что ничего не знают. Я, например, не знаю, кто теперь новый собственник завода. СМИ озвучивают фамилию Павла Кротова – близкого товарища Олега Дерипаски и Адама Зелимханова", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" работник завода Александр. Он добавил, что зарплату за ноябрь выдали только 13 декабря.

По словам рабочего, его цех простаивает с 18 ноября. "Последний раз мы плавили 18 ноября, еще несколько дней прокатные цеха после этого работали", - сказал сотрудник комбината.

На сегодняшнем собрании, посвященном 120-летию "Красного Октября", губернатор Андрей Бочаров обозначил задачи по оздоровлению и дальнейшему развитию предприятия, вручил почетные грамоты лучшим сотрудникам, сообщила на своем сайте администрация Волгоградской области.

"Мы не бросали и не будем бросать один на один с проблемой людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В настоящее время, по обращению конкурсного управляющего, мы оказываем всю необходимую помощь. Идет очень сложная работа со всеми заинтересованными структурами, поиск решений не только по обязательствам в рамках процедуры банкротства, но и в рамках того, чтобы предприятие работало и развивалось. Работа идет в круглосуточном режиме, задействованы производственные, юридические службы, органы власти. Такой задачи мы еще не решали: чтобы предприятие, находящееся в банкротстве, выпускало продукцию и прорабатывался план действий в этот сложный период. Нисколько не сомневаюсь, что мы решим и эту задачу", — приводит пресс-служба администрации слова Андрея Бочарова.