Активисты обжаловали распоряжение выделить землю под химзавод в Лермонтове

09 декабря 2019, 17:32

В своем иске в суд активисты потребовали отменить распоряжение губернатора о выделении трех участков под строительство завода по производству нитроцеллюлозы в Лермонтове.

Как писал "Кавказский узел", экологи и активисты начали сбор подписей против строительства в Лермонтове завода по производству нитроцеллюлозы и заявили, что готовы на разные виды акций протеста. 28 ноября в пресс-службе компании "Химинвест" сообщили, что инвестор решил перенести стройку в другой регион. Однако активисты заявили, что продолжат протест, поскольку власти не отменили постановление о выделении земли под строительство завода. Они пытались организовать митинги, но горадминистрация отказалась согласовывать эти акции. Попытка обжаловать эти отказы в суде оказалась безуспешной. Один из противников строительства химзавода в Лермонтове обвинил власти в давлении.

Химзавод может поставить под вопрос курортный статус региона Кавминвод, где расположен город Лермонтов, считают экологи. Местных жителей не успокоили встречи с чиновниками и заверения губернатора в том, что возведение предприятия возможно только после положительной экологической экспертизы.

Сегодня активисты подали в Ставропольский краевой суд административное исковое заявление с требованием отменить распоряжение губернатора Владимира Владимирова о выделении трех участков под строительство завода по производству нитроцеллюлозы в Лермонтове, сообщил юрист Независимого профсоюза трудящихся Ставрополья Михаил Горшков.

«Речь идет о распоряжении N588-р от 23 октября 2019 года, согласно которому ООО «Химинвест» без конкурса получает в аренду три земельных участка в городе Лермонтове под строительство нитроцеллюлозного завода. Пока это распоряжение не отменено, все заявления о том, что строительство завода переносится в другой регион или о том, что инвестор уходит из Кавминвод, это просто слова. Иск в суд подали противники строительства химзавода - я и Георгий Легкобитов», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Михаил Горшков.

По его словам, ответчиком выступает губернатор Ставрополья Владимир Владмиров, заинтересованными лицами в иске указаны ООО «Химинвест», правительство России, администрация города Лермонтов и АО «Кавминкурортресурсы».

Сегодня Ставропольский краевой суд получил исковое заявление Горшкова и Легкобитова, подтвердили корреспонденту «Кавказского узла» в канцелярии суда.

Напомним, после отказа от строительства химзавода в Лермонтове власти Ставрополья начали поиск новой площадки для предприятия, сообщил 6 декабря глава региона. Озвученное 27 ноября предложение о строительстве химзавода в Невинномысске вызвало споры жителей этого города.