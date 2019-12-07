Власти Ставрополья начали поиск новой площадки для химзавода

07 декабря 2019, 18:06

После отказа от строительства завода по производству нитроцеллюлозы в Лермонтове власти Ставропольского края начали поиск новой площадки для предприятия, сообщил глава региона. Озвученное ранее предложение о строительстве химзавода в Невинномысске вызвало споры жителей этого города.

Как писал "Кавказский узел", инвестор решил перенести стройку в другой регион после того, как экологи и активисты начали сбор подписей против строительства в Лермонтове завода по производству нитроцеллюлозы и заявили, что готовы на разные виды акций протеста. Об отказе строить в Лермонтове химзавод в пресс-службе компании "Химинвест" сообщили 28 ноября.

Химзавод может поставить под вопрос курортный статус региона Кавминвод, где расположен город Лермонтов, считают экологи. Местных жителей не успокоили встречи с чиновниками и заверения губернатора в том, что возведение предприятия возможно только после положительной экологической экспертизы.

В настоящий момент стороны ведут переговоры о новой возможной площадке в регионе, на которой может начаться строительство химзавода, сообщил 6 декабря губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"На Кавказских Минеральных Водах окончательно отказались [от реализации проекта]. Сложные переговоры, стараемся оставить их в Ставропольском крае, поскольку это инновационный проект, всего три завода будут таких в России. Такой объем инвестиций не хотелось бы терять. <…> Есть места [в разных районах], где хотелось бы расположить, чтобы зарплату дать людям", - заявил Владимиров, слова которого приводит ТАСС.

Власти Невинномысска пригласили инвестора построить завод

Ранее глава Невинномысска Михаил Миненков заявил, что город может предложить свою площадку для завода по производству нитроцеллюлозы. «Если это не нужно другим территориям, то мы приглашаем крупный бизнес к нам», – написал Миненков на своей странице в Instagram 27 ноября.

«Мы четко понимаем, что рабочие места, пополнение бюджета, участие в социальных проектах, которые предлагает компания, для всех нас очень важны. ООО «Химинвест» подтверждает приверженность соблюдению всех экологических норм и требований, как российских, так и международных. Компании был вручен сертификат соответствия Garant Registrum, который подтверждает наличие экологического менеджмента к организации техпроцесса производства органических и неорганических веществ, а также систему экологического мониторинга воздушной и водной среды», - отметил Михаил Миненков.

Однако 6 декабря на пресс-конференции мэр Невинномысска сообщил, что пока никаких переговоров по строительству химзавода не ведет. «Переговоров по строительству я ни с кем не вел и не веду», - заявил Михаил Миненков. Он добавил, что «в Невинномысске будут строиться только те предприятия, которые отвечают всем нормам и требованиям безопасности», отмечается в сообщении на сайте администрации города от 6 декабря о пресс-конференции мэра.

Примечательно, что пост Миненкова в Instagram о том, что Невинномысск может предложить свою территорию для завода по производству нитроцеллюлозы вызвал споры среди подписчиков. Часть из них поддержали инициативу мэра, но большинство комментаторов высказались против. Сам пост к 18.00 мск 7 декабря набрал 2164 отметки «нравится», под ним оставлено 318 комментариев.

«Инвестору у нас понравится! Ведь наш город не просто стал уютным). Мы географически отлично для бизнеса расположены. Город стоит на пересечении авто и ж/д дорог, двух рек) И для бизнеса отлично и для нас. […] Репутация у города в регионе серьёзная. У нас есть фирменный стиль. Власть в Невинномысске надёжна, а, население ооочень активно!)» - написал комментатор под ником tartysheva22.

«Михаил Анатольевич, нитроцеллюлозный завод очень взрывоопасен. Может быть, городу от взрыва завода ничего и не было бы, но рядом Азот (завод химических удобрений "Невинномысский Азот" – прим. «Кавказского узла»), который точно рванет, если нитроцеллюлозный взорвется. И вот тогда от взрыва Азота городу точно не поздоровится... Я Вас очень прошу, посмотрите на ситуацию с этой позиции», - написала allo4ka_2309. «Тут столько химиков, и все понимают, чем чревато такое производство, плюс это опасно не только загрязнением воздуха, но и взрывоопасно», - также указал krot220.

«Люди против завода!!! пожалейте нас и наших детей! надо обращаться на телевидение и к знаменитым людям!» - отметил romashkanes13.

«Лучше б больницу нормальную построили и специалистов привлекли, чтоб лечить все последствия проживания рядом с химпредприятиями», - высказался комментатор под ником mrs_bls.

Напомним, активисты из Лермонтова заявили, что продолжат протест, поскольку власти не отменили постановление о выделении земли под строительство завода. Они пытались организовать митинги протеста, но горадминистрация отказалась согласовывать эти акции. Попытка обжаловать эти отказы в суде оказалась безуспешной. Один из противников строительства химзавода в Лермонтове обвинил власти в давлении.