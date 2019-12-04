Противник строительства химзавода в Лермонтове обвинил власти в давлении

04 декабря 2019, 14:54

Глава Общественного совета города Лермонтова заявил, что активист Антон Филатов публично оскорбил его в споре о строительстве нитроцеллюлозного завода. Сегодня Филатова вызвали в полицию. Активист и руководитель независимого профсоюза "Солидарность" сочли жалобу в полицию формой давления.

Как писал "Кавказский узел", ставропольские активисты сообщили об обыске в доме родственников Романа Тагирова, который ранее подал уведомление о митинге против строительства завода по производству нитроцеллюлозы в Лермонтове. Обыск прошел 3 декабря, накануне судебного заседания по обжалованию отказов властей в согласовании акций протеста.

После того как экологи и активисты начали сбор подписей против строительства в Лермонтове завода по производству нитроцеллюлозы и заявили, что готовы на разные виды акций протеста, инвестор решил перенести стройку предприятия в другой регион.

Заместитель председателя общественной организации Северо-Кавказского федерального округа "Антикоррупционный центр" Антон Филатов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня его вызывали в полицию. По словам активиста, силовикам поступило заявление от главы Общественного совета Лермонтова, в котором утверждается, что 23 ноября активист на встрече жителей Лермонтова с главой Минимущества Ставрополья Андреем Хлопяновым угрожал министру (угрожал главе Общественного совета Валерию Баранову. - Прим. "Кавказского узла" от 16.15 мск 4 декабря). "Руководитель Общественного совета подходил, провоцировал меня, махал руками, нарушил мое личное пространство", - сказал Филатов. Он отметил, что отказался давать объяснения полицейским.

Активист заявил, что на встрече не говорил министру ничего, помимо вопроса о том, есть ли нормативные акты, позволяющие строительство химзавода. Он выразил удивление тем, что заявление в полицию подал не сам министр, а человек, который "находится под контролем администрации города, получает зарплату" (Антон Филатов говорил не о конфликте с министром, а о конфликте с Валерием Барановым: "Почему заявление подал руководитель Общественного совета? Он находится под контролем администрации города, получает зарплату. - Прим. "Кавказского узла" от 16.15 мск 4 декабря). "Я активно занимаюсь сбором подписей против строительства нитроцеллюлозного завода в Лермонтове, распространением обращений активистов. Власти всячески пытаются протащить в город "Химинвест", который планирует построить здесь завод", - добавил Филатов.

Заявление на Антона Филатова – это давление, связанное с его противодействием строительству завода, считает руководитель независимого профсоюза "Солидарность" Алексей Курсиш. "Руководство Общественного совета находится под полным контролем администрации города. Сейчас давление на активистов идет по всем фронтам - со стороны полиции, наркоконтроля, прокуратуры, администраций, структур губернатора, судов. Например, тот же запрет митингов", - пояснил Курсиш корреспонденту "Кавказского узла"

Руководитель Общественного совета Валерий Баранов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что является автором жалобы. Он подал ее через несколько дней после встречи с министром. "Когда я сказал, что Лермонтов – это промышленный город, и санатории здесь строить не будут, Филатов подошел и начал меня оскорблять. Потом я к нему подошел и потребовал извинений", - сказал Баранов.

Химзавод в Лермонтове может поставить под вопрос курортный статус Кавминвод, считают экологи. Ставропольский губернатор заверил, что возведение предприятия возможно только после положительной экологической экспертизы, а пользователи Instagram потребовали обратить внимание на развитие региона как курорта.

Валерий Баранов пояснил, что не добивается ни уголовного, ни административного преследования Филатова, а лишь настаивает на публичных извинениях. "Я все-таки публичное должностное лицо, председатель Общественного совета города", - сказал он.

Власти и инвестор не допускали нарушений в связи со строительством химзавода, настаивает Баранов. "У нас нет медицинских ресурсов, чтобы строить санатории. У нас промышленный город. Любой инвестор имеет право подать заявление на инвестиции, и администрация обязана его принять. Должна быть пройдена экспертиза, должны пройти публичные слушания, все в соответствии с законодательством", - подчеркнул Баранов.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".