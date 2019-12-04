Прошел обыск в доме противника строительства химзавода в Лермонтове

04 декабря 2019, 00:30

Ставропольские активисты сообщили об обыске в доме родственников Романа Тагирова, который ранее подал уведомление о митинге против строительства завода по производству нитроцеллюлозы в Лермонтове. Обыск прошел накануне судебного заседания по обжалованию отказов властей в согласовании акций протеста.

Как писал "Кавказский узел", после того, как экологи и активисты начали сбор подписей против строительства в Лермонтове завода по производству нитроцеллюлозы и заявили, что готовы на разные виды акций протеста, инвестор решил перенести стройку предприятия в другой регион.

Химзавод в Лермонтове может поставить под вопрос курортный статус Кавминвод, считают экологи. Ставропольский губернатор заверил, что возведение предприятия возможно только после положительной экологической экспертизы, а пользователи Instagram потребовали обратить внимание на развитие региона как курорта.

В поселке Карьер Ставропольского края в частном доме одного из активистов протеста против строительства нитроцеллюлозного завода в Лермонтове Романа Тагирова прошел обыск, сообщил один из активистов региона на условиях анонимности.

"Роман Тагиров подавал уведомление о проведении митинга в Пятигорске. Обыск проходил 3 декабря в доме, где проживают его родители и брат. Он там не проживает, но зарегистрирован по данному адресу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" собеседник.

По его словам, уведомления были поданы на проведение семи митингов 7 декабря в Лермонтове, а на 8 декабря - шести митингов в Пятигорске. "Заявки подавали местное отделение КПРФ, общественные организации, правозащитники и экологические активисты. Власти отказались согласовывать митинги. Решения об отказе были обжалованы в суде", - добавил собеседник.

В ответе ставропольских властей от 20 ноября говорится, что на центральной площади Ленина города Лермонтова в день планируемой акции "будут проходить публичные мероприятия", в связи с чем администрация предложила "перенести проведение мероприятия на более поздний срок", ранее сообщил представитель местного отделения коммунистов.

Силовики приехали в дом Романа Тагирова с постановлением суда, обыск начался в присутствии понятых, сообщил знакомый активиста, слова которого процитировало 3 декабря издание "Кавказ. Реалии". Активисты считают, что таким образом на инициативную группу противников строительства химзавода в Лермонтове оказывается давление, сообщает издание.

Информацию о проведении обыска в доме Тагирова подтвердил руководитель независимого профсоюза "Солидарность" Алексей Курсиш.

"Обыск в его частном доме начался (3 декабря) в 11.58 мск. Больше подробностей нет. Кроме того, (4 декабря) состоятся судебные заседания по обжалованию отказов властей согласовать митинги против строительства нитроцеллюлозного завода в Лермонтове", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Курсиш.

"Есть предложения организовать голодовки, митинги, пикетирования. Предлагают сделать живую цепочку из людей вокруг Лермонтова. Рассуждаем о народном сходе, хотя [с организацией] много "но" ...мы не против завода. Но в крае много мест, где его можно возвести", - заявил ранее член согласительной комиссии, руководитель независимого профсоюза "Солидарность" Алексей Курсиш.

На сайтах ставропольских управления СКР и МВД на 00.20 мск сегодня нет информации об обыске в доме родственников Романа Тагирова.

Напомним, что власти Ставропольского края пообещали учесть мнение людей при принятии решения о строительстве завода. На данный момент проекта по строительству завода в Лермонтове не существует, сообщил представитель Минэкономразвития Ставрополья и представитель краевого министерства промышленности и связи.