Инвестор отказался строить химзавод в Лермонтове после протестов горожан

29 ноября 2019, 02:59

Недовольство жителей Лермонтова повлияло на решение инвестора перенести строительство завода по производству нитроцеллюлозы из Кавминвод в другой регион России, сообщили в пресс-службе компании.

Как писал "Кавказский узел", экологи и активисты собрали уже более трех тысяч подписей против строительства в Лермонтове завода по производству нитроцеллюлозы и заявили, что готовы на разные виды акций протеста. Завод может поставить под вопрос курортный статус Кавминвод, считают экологи. Ставропольский губернатор заверил, что возведение предприятия возможно только после положительной экологической экспертизы, а пользователи Instagram потребовали обратить внимание на развитие региона как курорта.

Стротельство химзавода не отменено, но перенесено из Лермонтова в другое место, сообщил 28 ноября член рабочей группы жителей Лермонтова по связям с городскими и краевыми властями Андрей Козлов.

"После того как мы подали заявки на митинги в разных городах, пригласили СМИ и пообещали вывести диалог на международный уровень, инвестор решил уйти. Под давлением протестов инвестор отказался от строительства химзавода на Кавминводах. Выиграна вторая экологическая битва на Кавказе: вслед за закрытием "Электроцинка" во Владикавказе гражданское общество добилось отказа от строительства химзавода", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Козлов.

ОАО "Электроцинк" было крупнейшим промышленным предприятием цветной металлургии в Северной Осетии, вторым по мощности в России, известным своим производством цинка, свинца, кадмия и серной кислоты. В октябре 2018 года на заводе произошел крупный пожар, после которого было принято решение полностью законсервировать производство. Позже власти решили закрыть завод, чего в течение 10 лет требовали местные жители и экоактивисты, говорится в материале "Как жители Владикавказа "Электроцинк" одолели", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В ноябре на митинге бывшие работники "Электроцинка" потребовали возобновить работу завода после того, как власти региона не выполнили обещания трудоустроить их.

Руководство компании-инвестора "Химинвест" приняло решение о переносе строительства после встречи с жителями города, заявили в пресс-службе компании.

"После встречи с горожанами руководства "Химинвеста" инвестором было принято решение построить завод по производству нитроцеллюлозы в другом регионе России. Компания пошла навстречу жителям, которые не захотели реализации этого проекта в городе Лермонтове. В настоящее время изучаются предложения из других регионов России для реализации проекта", - процитировал представителя пресс-службы компании телеканал "Свое ТВ" на своем сайте.

По данным телеканала, строительство химзавода в городе могло создать 160 новых рабочих мест. Инвестор обещал построить уникальное предприятие по производству нитроцеллюлозы, которое не имеет аналогов в мире, стоимость проекта составила 6,3 миллиарда рублей, проинформировал 28 ноября "Кавказ. Реалии".

По данным издания, активисты не намерены прекращать сбор подписей и будут проводить акции протеста с требованием документального подтверждения, что "завод не построят, и гарантий, что других подобных проектов не будет". По словам активистов, против строительства завода уже собрано около восьми тысяч подписей.

"Есть предложения организовать голодовки, митинги, пикетирования. Предлагают сделать живую цепочку из людей вокруг Лермонтова. Рассуждаем о народном сходе, хотя [с организацией] много "но" ...мы не против завода. Но в крае много мест, где его можно возвести", - заявил член согласительной комиссии, руководитель независимого профсоюза "Солидарность" Алексей Курсиш.

"Если почитать новости о подобных предприятиях, то видишь, что там случались пожары и взрывы. Вот в этом и есть опасность для нас. А там, где собрались строить завод у нас, находятся ядерные захоронения. Акцент же граждане на этом делают, когда высказываются против строительства. Рядом ведь наружное хранилище взрывоопасного аммиака", - приводит издание слова активиста Руслана.

Более полувека назад в городе Лермонтов было образовано одно из первых крупных химических предприятий на территории края. Оно занималось добычей, переработкой урановой руды и выпуском продукции для оборонной промышленности. Впоследствии здесь были освоены новые технологии и выпуск минеральных удобрений. Хвостохранилище - предназначенный для хранения урановых отходов комплекс – представляет собой поле в несколько десятков гектаров, засыпанное фосфогипсом, под которым находятся радиоактивные отходы — шлак уранового производства, сообщил ранее "Кавказскому узлу" главный редактор ставропольского издания "Акценты", политолог Антон Чаблин. По его мнению, хвостохранилище является большой проблемой Лермонтова, так как радиоактивные отходы "химически активны, а также содержат редкоземельные металлы".

На сайте компании "Химинвест", по состоянии на 00.35 мск сегодня, нет информации о переносе строительства химзавода.

Ранее генеральный директор ООО "Центр системных исследований", эколог, кандидат экономических наук Елена Есина заявила "Кавказскому узлу", что строительство завода по производству нитроцеллюлозы может серьезно ударить по экологии региона. "Производство нитроцеллюлозы категорически нельзя размещать в курортной зоне. Она просто превратится в промышленную. Она убьет все, что есть вокруг. Это опасное техногенное производство, которое будет оказывать ярко выраженное негативное воздействие на окружающую среду – и на растения, и на животных, и на подземные воды. Таким образом, курорт может потерять статус курорта", - заявила Есина.