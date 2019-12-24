24 декабря 2019, 14:02

Уроженец Махачкалы осужден на 10 лет колонии за помощь сирийским боевикам

Военный суд в Ростове-на-Дону признал 23 декабря уроженца Махачкалы Али Алиева виновным в передаче денег племяннику, который воевал в Сирии на стороне ИГ*.

Южный военный суд 23 декабря огласил обвинительный приговор 44-летнему уроженцу Махачкалы Али Алиеву, обвиняемому по статье о содействии терроризму, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда. Алиев приговорен к 10 годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, отметили в пресс-службе.

По версии следствия, подсудимый знал, что его племянник состоит в признанной в России судом террористической организации "Исламское государство" и участвует в сирийском конфликте на стороне боевиков. Поэтому подсудимый с 3 января 2015 года по 7 марта 2019 года в Махачкале, а также в Стамбуле через банковские переводы, а также наличными передал племяннику деньги, утверждают следователи.

В пресс-службе суда не уточнили, какую сумму денег Алиев передал племяннику в Сирию, и признал ли осужденный вину.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Южный военный суд 10 декабря приговорил к 19 годам колонии уроженца Чечни Якуба Ибрагимова, который, по версии обвинения, прошел подготовку в учебном центре "Исламского государства"*. Ибрагимов, ранее осужденный по уголовным статьям, заявил о самооговоре после пыток и угроз.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Житель Чечни осужден за причастность к сирийским боевикам", "Уроженец Чечни осужден по статье о финансировании террористов за денежный перевод брату", "Суд отказался изменить приговор жителю Чечни по делу о причастности к боевикам".

Автор: Валерий  Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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