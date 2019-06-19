Уроженец Чечни осужден по статье о финансировании террористов за денежный перевод брату

19 июня 2019, 21:47

Северо-Кавказский окружной военный суд сегодня приговорил к шести годам колонии уроженца Чечни Али Гехаева, обвиняемого в том, что он перевел 1262 евро брату, который впоследствии уехал в Сирию воевать на стороне боевиков.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Али Гехаев, выданный России бельгийскими властями, на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону 13 мая не признал себя виновным в финансировании терроризма. Брат Гехаева получил от него денежный перевод и уехал в Сирию воевать на стороне боевиков.

Гехаев обвиняется в финансировании терроризма (часть 1 статьи 205 УК РФ). Согласно версии обвинения, он, находясь в Бельгии, перевел своему двоюродному брату Асламбеку Мусаеву, который уехал в Сирию воевать на стороне боевиков, через систему Western Union 1262 евро. Свидетели обвинения утверждают, что Гехаев не знал о планах родственника уехать в Сирию.

Суд признал Гехаева виновным и приговорил его к шести годам колонии общего режима, передаёт корреспондент "Кавказского узла".

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации", - сказал судья.

С Гехаева, ранее находившегося под домашним арестом, сняли электронный браслет и взяли под стражу в зале суда.

Комментариями от Гехаева или его представителей относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.