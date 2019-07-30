Суд отказался изменить приговор жителю Чечни по делу о причастности к боевикам

30 июля 2019, 22:25

Верховный суд России сегодня оставил в силе приговор жителю Чечни Шамилю Габзаеву, осужденному на семь лет за вербовку своих знакомых в ряды сирийских боевиков.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил семь лет колонии жителю Чечни Шамилю Габзаеву, обвиненному в том, что он убеждал своих знакомых уехать в Сирию для участия в конфликте на стороне боевиков.

По версии следствия, Шамиль Габзаев встретился возле дома в Грозном с двумя знакомыми и убеждал их уехать в Сирию для участия в конфликте на стороне боевиков. Дело расследовалось по статье о содействии террористической деятельности. Свою вину он не признал.

Защита обжаловала приговор Шамилю Габзаеву. Верховный суд России сегодня отказал в удовлетворении жалобы и оставил в силе приговор Северо-Кавказского окружного военного суда. "Приговор по данному делу оставлен без изменения", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Верховного суда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Шамиля Габзаева и его представителей относительно решения суда.

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