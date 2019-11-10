Отец Хабиба удивлен результатами дагестанских спортсменов на турнире UFC

10 ноября 2019, 23:00

Три дагестанских спортсмена, среди которых двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар, потерпели поражение на турнире UFC Fight Night в Москве. Тренер Абдулманап Нурмагомедов назвал неожиданными результаты бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в Москве 9 ноября Забит Магомедшарипов из Дагестана одержал победу над американским бойцом Келвином Кэттером.

Бой Абубакара Нурмагомедова с Давидом Заваде в полусреднем весе завершился победой выступающего за Германию борца уже в первом раунде, сообщили РИА "Новости". Абубакар при поединке в партере попал под удушающий прием "треугольник" и досрочно сдался. Дагестанский боец выступал под эгидой UFC впервые, отмечает издание.

Абубакар Нурмагомедов и спортсмен Зубайра Тухугов 7 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе вступились за бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова во время его драки с ирландцем Конором Макгрегором. 29 января Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала Хабиба на 500 тысяч долларов и отстранила от боев на девять месяцев, Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов были оштрафованы на 50 тысяч долларов каждый и дисквалифицированы на год. Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб заплатил штраф за себя, а также за партнеров по команде.

Уроженец дагестанского села Дылыма Рамазан Эмеев в полусреднем весе проиграл американцу Тони Мартину, уроженец Шамильского района Хадис Ибрагимов в полутяжелом весе уступил американцу Эду Херману, передает РИА "Дербент".

Победой уроженца Махачкалы Магомеда Анкалаева завершился бой в полутяжелом весе со спортсменом из ЮАР Далча Лунгиамбула, а уроженец Кизляра Шамиль Гамзатов выиграл в этой же категории у бразильца Клидсона Абреу, спортсмен из села Гоксув Хасавюртовского района Рустам Хабилов в полусреднем весе победил российского борца Сергея Хандожко, сообщило издание.

Хабиб Нурмагомедов поддержал двоюродного брата после поединка. "Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно", - написал он на своей странице в Instagram.

"Турнир получился неоднозначным, а также неожиданным для российской сборной [...] Тренерский цех был лучшим из того, что есть в России. Из лучших шести клубов пять были в деле. Но вечер был точно не российским", - написал на своей странице в Instagram тренер по смешанным единоборствам, отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. По его словам, он ожидал лучших результатов от выступления Абубакара, Романа и Рамазана, "но чего-то не хватило" для их успешного выступления.

"Кавказский узел" также писал, что 24 октября ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор дал пресс-конференцию в Москве, заявив, что его реванш с Хабибом Нурмагомедовым неизбежен. Он уличил дагестанского бойца в непатриотизме, заявив, что тот не выходит на бой с российским флагом. Кроме того, Макгрегор дал нелестную оценку землякам Хабиба. Российский депутат Ризван Курбанов попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить слова ирландского бойца Конора Макгрегора о дагестанцах, а журналист Максим Шевченко призвал запретить спортсмену въезд в Россию.