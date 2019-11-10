Абдулманап Нурмагомедов. Фото: Скриншот публикации на странице Абдулманапа Нурмагомедова в Instagram https://www.instagram.com/p/B3_rRzTp1Av/

10 ноября 2019, 23:00

Отец Хабиба удивлен результатами дагестанских спортсменов на турнире UFC

Три дагестанских спортсмена, среди которых двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар, потерпели поражение на турнире UFC Fight Night в Москве. Тренер Абдулманап Нурмагомедов назвал неожиданными результаты бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в Москве 9 ноября Забит Магомедшарипов из Дагестана одержал победу над американским бойцом Келвином Кэттером.

Бой Абубакара Нурмагомедова с Давидом Заваде в полусреднем весе завершился победой выступающего за Германию борца уже в первом раунде, сообщили РИА "Новости".  Абубакар при поединке в партере попал под удушающий прием "треугольник" и досрочно сдался. Дагестанский боец выступал под эгидой UFC впервые, отмечает издание.

Абубакар Нурмагомедов и спортсмен Зубайра Тухугов 7 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе вступились за бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова во время его драки с ирландцем Конором Макгрегором. 29 января Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала Хабиба на 500 тысяч долларов и отстранила от боев на девять месяцев, Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов были оштрафованы на 50 тысяч долларов каждый и дисквалифицированы на год. Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб заплатил штраф за себя, а также за партнеров по команде. 

Уроженец дагестанского села Дылыма Рамазан Эмеев в полусреднем весе проиграл американцу Тони Мартину, уроженец Шамильского района Хадис Ибрагимов в полутяжелом весе уступил американцу Эду Херману, передает РИА "Дербент".

Победой уроженца Махачкалы Магомеда Анкалаева завершился бой в полутяжелом весе со спортсменом из ЮАР Далча Лунгиамбула, а уроженец Кизляра Шамиль Гамзатов выиграл в этой же категории у бразильца Клидсона Абреу, спортсмен из села Гоксув Хасавюртовского района Рустам Хабилов в полусреднем весе победил российского борца Сергея Хандожко, сообщило издание.

Скриншот сообщения со страницы Хабиба Нурмагомедова Instagram https://www.instagram.com/p/B4rXyt8o76E/?utm_source=ig_embed.

Хабиб Нурмагомедов поддержал двоюродного брата после поединка. "Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно", - написал он на своей странице в Instagram.

Скриншот сообщения со страницы Абдулманапа Нурмагомедова Instagram https://www.instagram.com/p/B4rXLBbJQTX/?utm_source=ig_embed.

"Турнир получился неоднозначным, а также неожиданным для российской сборной [...] Тренерский цех был лучшим из того, что есть в России. Из лучших шести клубов пять были в деле. Но вечер был точно не российским", - написал на своей странице в Instagram тренер по смешанным единоборствам, отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. По его словам, он ожидал лучших результатов от выступления Абубакара, Романа и Рамазана, "но чего-то не хватило" для их успешного выступления. 

"Кавказский узел" также писал, что 24 октября ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор дал пресс-конференцию в Москве, заявив, что его реванш с Хабибом Нурмагомедовым неизбежен. Он уличил дагестанского бойца в непатриотизме, заявив, что тот не выходит на бой с российским флагом. Кроме того, Макгрегор дал нелестную оценку землякам Хабиба. Российский депутат Ризван Курбанов попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить слова ирландского бойца Конора Макгрегора о дагестанцах, а журналист Максим Шевченко призвал запретить спортсмену въезд в Россию.

Примечание:

"Стычка в Сочи нанесла урон репутации турнира ММА", "Адвокат Мирзаева назвал неэффективным расследование избиения", "Семья Хабиба Нурмагомедова дистанцировалась от избиения Мирзаева".

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