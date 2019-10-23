Стычка в Сочи нанесла урон репутации турнира ММА

23 октября 2019, 15:54

Ответственность за столкновение между болельщиками бойцов из Дагестана из Казахстана лежит на организаторах сочинского турнира ММА, считают спортивные журналисты. По их мнению, подобные инциденты дискредитируют соревнования по смешанным единоборствам.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 октября дагестанский боец Али Багаутинов проиграл бой сопернику из Казахстана Жалгасу Жумагулову на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи, болельщики устроили на турнире потасовку. Полиция заинтересовалась попавшей в интернет видеозаписью драки, хотя заявлений по этому поводу не было.

Видео инцидента опубликовал на своей странице в Instagram спортивный журналист Ярослав Степанов. На кадрах видно, как несколько человек пытаются перелезть через ограду в октагон, а другие участники конфликта стараются им помешать. При этом некоторые болельщики наносят оппонентам удары руками. В результате потасовки никто не пострадал, сообщили "Махачкалинские известия".

Секундант Багаутинова нарушил регламент

Потасовка между представителями спортсменов возникла еще во время боя, указал редактор раздела Бокс/ММА на сайте Sport24 Ярослав Степанов, присутствовавший на поединке. По его словам, пятираундовый бой получился эмоциональным. К концу поединка бойцы пеерместились в угол к секундантам Жумагулова. Из-за шума секундантам Багаутинова не удавалось докричаться до него, и брат спортсмена Артур Багаутинов перебежал в противоположный угол, чтобы давать советы. Это вызвало протест секундантов Жумагулова, которые толкнули коллегу, что и спровоцировало потасовку, рассказал Степанов.

В столкновении приняли участие и другие секунданты Багаутинова, а также болельщики. Потасовка длилась около 40 секунд, подчеркнул Степанов. "До ударов и крови не дошло. Дракой назвать это нельзя. Конфликт быстро ликвидировали. Спортсмены в клетке даже не поняли, что произошло", - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Артур Багаутинов нарушил регламент боя, когда вошел в зону секундантов Жумагулова. "По правилам, так поступать нельзя - секунданты должны находиться только в своих углах", - указал Степанов.

Журналисты не сошлись во мнении о частоте драк между фанатами ММА

Подобные инциденты происходят "не так часто, как могло бы показаться дилетанту в боях без правил", причем чаще всего драки происходят не между фанатами, а между бойцами, отметил Ярослав Степанов.

7 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил пояс чемпиона в легком весе. Поединок завершился дракой между командами двух бойцов. Перед боем, во время процедуры взвешивания, произошла потасовка и между фанатами Хабиба и Конора. Пока Макгрегор провоцировал Нурмагомедова на драку, их болельщики устроили потасовку в зале.

Столкновения между болельщиками наносят урон репутации MMA, указал Степанов. "Если не случилось драки, а лишь потасовка, это вполне можно квалифицировать как элемент шоу, способствующий популяризации турнира. Тем не менее, стоит учитывать, насколько такая слава выгодна промоутерам - ведь впредь их могут ассоциировать с тем, что они допускают драки между фанатами или бойцами вне спортивных рамок", - указал спортивный журналист.

Он также отметил, что регламент боев регулярно нарушается. "Согласно правилам, боец может привести с собой не более двух-трех секундантов, но обычно приходит с 10-15 секундантами. Постоянно посторонние люди подходят к клетке. На деле оказывается, что контроль за соблюдением правил очень слабый, и тенденции к улучшению ситуации нет. Это приводит к тому, что страдает имидж спорта", - заключил Степанов.

Драки фанатов ММА не редкость в России и сопредельных государствах, заявил корреспонденту "Кавказского узла" комментатор ММА на телеканале "Матч ТВ" Вадим Фурсов. "Не сказать, конечно, что явление регулярное, но обыденное. Градус напряжения в клетке разогревает аудиторию, представители которой имеют не самые простые характеры. Любой турнир по ММА – это очаг выяснения отношений не по спортивным канонам", - рассказал журналист.

Как правило, драки происходят после спорных решений судей, отметил он. "Стоит одному человеку повестись на провокацию либо самому ее создать, тут же включается эффект толпы", - добавил Фурсов.

Ответственность за обеспечение порядка лежит на организаторах боя, подчеркнул комментатор. "Именно они несут ответственность за нужное количество охраны, разделяют болельщиков, делают нужное расстояние между фанатами и клеткой, чтобы в нее могли войти только секунданты", - пояснил Вадим Фурсов.

По мнению журналиста, фанатские драки не могут служить пиаром и рекламой ММА, а лишь дискредитируют данный вид спорта. "Самое печальное – могут пострадать люди, которые не имеют никакого отношения к конфликту. Это будет отвращать от смешанных единоборств как от культурно-развлекательного мероприятия и создавать негативную репутацию", - указал Фурсов.

Драки фанатов больше характерны для футбола, чем для любителей смешанных единоборств, считает редактор журнала Sport Build Владимир Колосов. "У нас постоянные конфликты возникают на почве футбольных предпочтений. Ни ММА, ни борьба такого эффекта не производят", - сказал он. В отличие от Фурсова, он считает, что драки между фанатами ММА часты в США.

Конфликты как между фанатами, так и между бойцами являются следствием недоработки организаторов и не могут служить популяризации ММА, убежден Колосов. "Это не [элемент] шоу. Если речь идет о фанатах, то должно быть разграничение зрителей - несколько кордонов", - сказал Владимир Колосов корреспонденту "Кавказского узла".