21 октября 2019, 13:37

Власти отреагировали на потасовку зрителей бойцовского турнира в Сочи

Публикация видеозаписи потасовки болельщиков в Сочи стала поводом для полицейской проверки. Заявлений после инцидента не поступало, подчеркнули силовики.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября болельщики устроили потасовку на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи после того, как дагестанский боец Али Багаутинов проиграл бой сопернику из Казахстана Жалгасу Жумагулову.

Видео инцидента опубликовал на своей странице в Instagram спортивный журналист Ярослав Степанов. На кадрах видно, как несколько человек пытаются перелезть через ограду в октагон, а другие участники конфликта стараются им помешать. При этом некоторые болельщики наносят оппонентам удары руками. В результате потасовки никто не пострадал, сообщили "Махачкалинские известия".

Полиция начала проверку инцидента в Сочи, сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю. "Проверка инициирована после того, как в социальных сетях был опубликован ролик", - приводит сегодня его слова «Кубань 24».

Сотрудник пресс-службы управления подчеркнул, что сообщений и заявлений в полицию не поступало, уточняет ТАСС.

На сайте краевого ГУ МВД информация о начале проверки, по состоянию на 13.36 мск, не опубликована.

Примечание:

"Спортивные журналисты объяснили долгое расследование драки Нурмагомедова", "Болельщики призвали чеченского бойца уйти из спорта после смерти соперника", "Пользователи соцсетей раскритиковали Нурмагомедова за встречи с Путиным и Кадыровым".

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