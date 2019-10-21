Власти отреагировали на потасовку зрителей бойцовского турнира в Сочи

21 октября 2019, 13:37

Публикация видеозаписи потасовки болельщиков в Сочи стала поводом для полицейской проверки. Заявлений после инцидента не поступало, подчеркнули силовики.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября болельщики устроили потасовку на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи после того, как дагестанский боец Али Багаутинов проиграл бой сопернику из Казахстана Жалгасу Жумагулову.

Видео инцидента опубликовал на своей странице в Instagram спортивный журналист Ярослав Степанов. На кадрах видно, как несколько человек пытаются перелезть через ограду в октагон, а другие участники конфликта стараются им помешать. При этом некоторые болельщики наносят оппонентам удары руками. В результате потасовки никто не пострадал, сообщили "Махачкалинские известия".

Полиция начала проверку инцидента в Сочи, сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю. "Проверка инициирована после того, как в социальных сетях был опубликован ролик", - приводит сегодня его слова «Кубань 24».

Сотрудник пресс-службы управления подчеркнул, что сообщений и заявлений в полицию не поступало, уточняет ТАСС.

На сайте краевого ГУ МВД информация о начале проверки, по состоянию на 13.36 мск, не опубликована.